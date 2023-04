ASÍ es como multitud de agentes implicados del sector en Jerez vaticinan los próximos tiempos si esto continua de esta lamentable forma con los recientes ataques que contra la cultural, el teatro Villamarta, el Festival, en definitiva contra Jerez están realizando algunos políticos del actual gobierno de la ciudad y otros por ser que lo son conocidos por el hashtag de ‘losmamarrachos’ más pa allá que pa acá’ se atreven a criticar actos que ellos mismos realizan. No es admisible que desde un partido, en este caso desde el partido agonizante vs anaranjado-desesperado, se manifieste con una extraordinaria, por elevada, sobredosis de ignorancia y desconocimiento absoluto que “El teatro Villamarta lleva años sin una gestión eficiente”. Que es culpa del PP y del PSOE… Para empezar es incoherente lo que pretende porque el que lo ha dicho es patrono de la fundación que gestiona el teatro. Por lo tanto es imputable a él mismo la supuesta mala gestión que critica. Se lo están poniendo en bandeja a la oposición… Pero no todo es negativo. Afortunadamente se ha iniciado una plataforma que va a explicar los verdaderos números y la verdadera finalidad y necesidad que tiene el Teatro Villamarta por ser el alma y corazón de la cultura y el flamenco en Jerez con palabras mayúsculas y no el flamenquito y culturita que son los que verdaderamente arruinarían a Jerez. No debemos entrar al engaño que nos pretenden imponer los malhechores que lo único que pretenden es hincar el diente, ocupar los puestos que están dejando vacíos los buenos gestores que han emprendido el éxodo en perjuicio de Jerez. La cultura en Jerez es un motor un eje vertebrador capaz de generar economía, puestos de trabajo. Cuya rentabilidad que la tiene y mucha no es medible vía taquilla del teatro porque el dinero entra a las familias jerezanas por muchas otras vías de acceso, véase tejido empresarial o productivo. La cultura es una aliada y no una enemiga como pretenden vendernos para controlarla ellos, que es lo único que pretenden. La rentabilidad de la cultura es directamente visible en la industria cada vez que hay afluencia de visitantes por actividades culturales generadas por el Teatro y el Flamenco, la Lírica u otra cualquier actividad en Jerez. En Navidad, Feria, Semana Santa, primavera, verano u otoño. “Ojalá fuera así todos los días” ha dicho un conocido hostelero en la pasada reunión y puesta en marcha de la Plataforma por la cultura, por el Villamarta , por Jerez’. Esta plataforma en su encuentro inicial ha puesto encima de la mesa unos números y argumentos muy esclarecedores. El Villamarta no está mal gestionado lo que está es mal financiado si tenemos en cuenta lo que aporta a la ciudad y lo que la ciudad le aporta a este pulmón. Apenas 7,44 euros por cada jerezano al año, sabiendo que si se aportaran 10 euros al año sería suficiente. En este sentido es muy bien recibido que se ponga en marcha la plataforma porque tendremos otro punto de vista a analizar. Esta explicará a la opinión publica la verdadera situación del teatro y la cultura en Jerez para que se conozcan también los números y la realidad desde ese lado. La plataforma tiene como objetivo mantener reuniones e implicar a los diferentes agentes sectoriales interesados y también con las diferentes representaciones políticas para trabajar las bondades que ofrece el teatro y la cultura; por otro lado para que expongan, expliquen sus intenciones, programas sobre la cultura, el Villamarta, quién lo va a gestionar… en definitiva que digan a todos lo jerezanos cómo y cuánto bueno quieren para Jerez; para que los vecinos puedan votar el 28 de mayo con conocimiento y con la suficiente libertad. Jerez se merece una “cultura a la altura” y vaya usté condió.