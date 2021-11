El Empoli le había ganado este fin de semana dos a uno a la Fiorentina. La periodista se encontraba en los aledaños del estadio dando una conexión en directo para Toscana TV. Los aficionados pasaban a su lado cuando uno de ellos se le acercó por detrás y le dio un golpecito en el trasero. Ella sorprendida dejo de mirar a la cámara y se dirigió al 'machote' que le había tocado para reprenderle la acción "eso no se hace...". En ese momento, el presentador y compañero de la periodista , que se encontraba en el estudio de la televisión, le cortó con un tono cariñoso, paternalista, condescendiente y le dijo hasta en tres ocasiones "no te enfades, no te enfades, anda que no te enfades".

Durante la semana ha salido este tema con motivo del 25N. Por momentos, escuché algunos postulados que parecían salidos del pasado y que llevaban décadas superados ¡Nanai de la China! Parece que hoy en día hubiéramos entrado en una máquina del tiempo y vuelto atrás treinta, cuarenta o cincuenta años, donde todo hombre de bien era experto en piropos más o menos picantes o incluso donde los grandes 'galanes' lo mismo rodeaban con el brazo que le daban su palmadita en las nalgas a esa 'chica' que se pavoneaba un poco, porque eso es lo que todas ellas van buscando (solía decir a sus compis menos avezados en el noble arte del cortejo).

Lo del aficionado con la periodista es de vergüenza. Lo del compañero no tiene adjetivos o los que sí tiene, no debo ponerlos en este artículo. Lo peor está por venir. Hace unos días, en pleno 2021, un partido impidió que se leyera en el Congreso de los Diputados una declaración consensuada por el resto de partidos con motivo del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, al tiempo que pregonan a los cuatro vientos que no existe violencia de género.

¡No te enfades chiquilla, que solo te ha cogido el culo! ¡Anda, anda que exageradas sois las mujeres! Podríamos seguir así, aunque ya sabemos de que va toda esta historia. Al final de la escalera volveremos a escuchar eso de "¡algo habrá hecho para que la matase!" Y tras un minutito de silencio, a otra cosa mariposa.