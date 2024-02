El pasado domingo me cogió casualmente por la calle Larga cuando la agrupación Virgen de los Reyes hacía el pasacalle para llegar al Teatro Villamarta con motivo de la presentación del cartel de la hermandad de Las Viñas.

En cinco minutos, la calle Larga se puso tan petada de público que parecía que por allí iba a pasar el Cristo de la Expiración. Inmediatamente me di cuenta de que en Jerez —y en otras poblaciones— lo que realmente demanda el público cofrade es una magna de bandas y no de palios.

Las bandas y los costaleros van de la mano. No hay más que hacer la lista de pasos que han pasado a la música detrá sde sus andas. Las juntas de gobierno, para asegurarse dos cuadrillas, deciden colocar una banda detrás de un misterio y asunto resuelto. Hay una seria falta de costaleros para hermandades de silencio. Y esto ocurre porque el costalero no es costalero y sí aficionado a la carga de pasos, pero con música.

En la futurible magna mariana no sé yo si al final vamos a tener un problema de gente de abajo. Dependerá de los traslados y de la cantidad de bandas que vengan a Jerez. No sería de extrañar que el gran público cofrade, en el tiempo en los que los pasos van por la carrera oficial en silencio, esté tomándose una cerveza y recuperando fuerza para volver a las aceras a ver los traslados.

La Semana Santa toma otros derroteros. La evolución es lógica y no siempre todo va a ser igual. El problema estriba en qué dirección va me dirección de este progreso que ya no podremos remediar. Pongamos por caso que la brújula indicará el camino correcto cuando señale el lugar donde suenan cornetas y tambores. Todos los cofrades en tromba irán detrás porque es éxito garantizado. Y las que vayan en silencio no irán a verlas ni el sereno del alba. Con lo cual, banda es igual a muchos que cargan pasos si hay música. Y mucho personal que carga pasos con sones de cornetas es lo mismo que mucho público viendo el espectáculo en las aceras. No sé yo si hemos perdido el control de todo esto. Es solo una reflexión que dejo en el aire. Por si a alguien se le ocurre pensar.