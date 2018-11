Noticia mala: Vox existeReparto del botín

Noticia de los últimos días de campaña: Susana Díaz da carta de naturaleza a la entrada de Vox en el Parlamento andaluz y convierte esta circunstancia, aún por confirmar, en eje de su confrontación con los dos partidos que quedan a su derecha. La presidenta de la Junta, por tiempo dedicado y pasión por la política, se ha hecho una experta en analizar las tripas de las encuestas. Si Susana ve ya a la extrema derecha sentada en el Hospital de las Cinco Llagas -el Parlamento andaluz sería la primera institución en la que logra estar representada- es porque, más allá de las estrategias coyunturales de estos días, algo deben decir las tendencias de opinión pública al respecto. De paso, lógicamente, la candidata socialista lleva el agua a su molino y aprovecha para las dos cosas que le puede venir bien este despunte de la extrema derecha: dar un poco de miedo a un electorado propio que parece estar adormecido y, sobre todo, desgastar a sus rivales más directos, PP y Ciudadanos, con la insinuación de que están dispuestos a llegar a acuerdos con tal de sacarla a ella del poder. Y lo está consiguiendo, ni Juanma Moreno ni Juan Marín se atreven a desmarcarse claramente, no vaya a ser que pasado mañana tengan que sentarse con los hasta ahora han sido unos proscritos políticos.

Pero al margen de las consideraciones puramente de campaña, la irrupción de una fuerza como Vox y lo que ella representa en el panorama andaluz no deja de tener una significación política muy particular. En nuestra región se refleja un fenómeno nacional que se empezará a ver en las próximas elecciones municipales y europeas: el partido extremista encuentra sus apoyos entre los desengañados de la política y no ya sólo entre los que militan en los postulados más reaccionarios y xenófobos. Pero la primera comparecencia electoral con alguna perspectiva de presencia la van a tener en la región donde la derecha ha sido incapaz en cuarenta años de presentar una oferta ganadora. Andalucía, donde el PP va de fracaso en fracaso, va a ser el lugar donde se plasme que el partido que hasta ahora era capaz de contener la aparición en España del extremismo de derechas empieza a deshilacharse también por ahí. Hasta ahora sólo se desangraba gracias a Ciudadanos por su electorado más centrista.

Así las cosas, la novedad del final de la campaña de las andaluzas es que Vox existe, lo que objetivamente es una mala noticia. Veremos hasta qué punto se convierte esa existencia en algo mucho más grave.

ÁNIMO o que ya queda menos, querido amigo, aunque probablemente usted ya esté hasta donde dijimos de oír cantinelas y haya decidido desconectar y dedicar su tiempo a cosas más entretenidas e interesantes. El domingo a las ocho de la tarde, hora nada taurina por cierto, podremos repetir aquellas palabras que supusieron el final de la pasión del Señor: Consummatum est. Y al otro día se repartirán el botín de la misma forma que los soldados romanos se repartieron la túnica de Cristo.

Recuerdo un lunes postelectoral en el que estaba desayunando en un bar de los alrededores del ayuntamiento. Las elecciones municipales habían dado por terminada la mayoría absoluta del partido que gobernaba y las caritas eran para verlas. No había pastel para todos y más de uno preveía su despido de la casa consistorial. ¡Quién lo diría, pensaría alguno, con lo bien que me he portado durante los últimos cuatro años! Pero la vida tiene estos sinsabores y está llena de decepciones. Me viene a la memoria una viñeta de Mingote en la que un candidato, Gundisalvo, conocido el resultado de las votaciones, se dirigía al electorado y se quejaba así: "¡He estado toda la campaña besando niños, acudiendo a mercados, regalando flores y ahora no me votáis!".

La política en España se ha convertido en un modus vivendi. Son muchos los que fuera de ella no tienen donde caerse muertos y se agarran al cargo, como diría Paco Gandía, como un mono a un columpio. Recuerdo haber leído que la biblioteca del primer Marqués de Jerez de los Caballeros, don Manuel Pérez de Guzmán y Boza, que era reconocida a primeros del pasado siglo como la mejor del mundo en libros españoles desde el siglo XI al XIX, fue vendida por su propietario a la Hispanic Society of América, para reparar las innumerables pérdidas económicas que le había supuesto su entrada en política y haber sido elegido senador y diputado a Cortes. Los cuantiosos gastos que el cargo público ocasionaba y los pagos que los candidatos aportaban para las campañas electorales pusieron en peligro la fortuna familiar. Eso sería impensable en nuestros días. No sólo por los pingües beneficios que reportan ciertos cargos públicos a determinados próceres de la patria, sino porque dudo que muchos de ellos ni siquiera tengan libros en casa. No ya para leerlos, sino para impresionar, decorar estanterías y limpiarles el polvo. No hay más que oírles hablar.