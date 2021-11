Pacheco, de villano a héroe

Perseguido hasta ser juzgado, condenado y encarcelado por denuncias y reproches de sus propios contrincantes políticos y los que no lo eran. Ahora Pedro Pacheco es un héroe y le reconocen algunos de los méritos alcanzados durante su trayectoria política en Jerez los ‘mismos’ que en su día lo denunciaron. Paradojas de la vida ¿verdad?. El ex alcalde que dijo y pagó caro “la justicia es un cachondeo” ha sido y es –sin duda alguna– un personaje mediático que todo lo que hace es noticia incluso portada. Fue un espejo para unos y un mal ejemplo para otros pero a nadie ha dejado indiferente y sobre lo que haya hecho mal es, quizás, de los pocos que lo han pagado y ha cumplido con la sociedad con el castigo o la pena que le impuso la justicia por atacar un bien jurídico de todos, todas y ‘todes’. Pero, por ejemplo, ¿qué ha hecho Pacheco y qué trato ha recibido en comparación con los políticos implicados en el Procés?. ¿Es proporcional la respuesta que le ha dado la justicia a Pacheco en comparación con la que le han dado al ‘honorable’ Pujol?. Y como estos, podríamos citar muchos ejemplos aunque en justicia no se debe nunca generalizar. Se debe analizar cada caso en concreto y las circunstancias que le rodean, pero hay cosas y casos que saltan a la vista. Así las cosas y dicho esto, todavía queda resolver el indulto a Pacheco que en caso de ser aceptado cambiaría radicalmente la película vida y obras… sobre todo obras. Ahora Pacheco vuelve a estar de moda y es requerido como sabio consejero para políticos de un bando y premiado por los del otro.

Recordemos que Ana Mestre (PP) mantuvo hace poco una cordial reunión con Don Pedro y otras viejas glorias de la provincia. Ahora se le reconoce a nivel institucional con nuestra alcaldesa a la cabeza y se le concede el Premio del Motor por promover la construcción del Circuito de velocidad. Se le homenajea como artífice del trazado jerezano. En realidad, Pacheco será criticado, pero fue condenado cuando otros sólo fueron criticados y se fueron de rositas. Hizo muchas cosas, buenas y no tan buenas en un contexto y circunstancias que para bien y para mal ya cambiaron y no tienen lugar. Hemos evolucionado, aunque la verdad, viendo lo que vemos diariamente surge la duda y volvemos a comprobar que se hace igual o peor política además con un nivelito que asusta. La verdad y por poner una nota –más– de ironía a todo esto, el factor que más nos favorece a los jerezanos desde su ‘reinado’ hasta hoy, lo único que ha cambiado en Jerez para bien es, que desde que te fuiste, Pacheco, no se han hecho más rotondas… ¡Qué de rotondas pusiste en Jerez, Pedro! y vaya usté condió.