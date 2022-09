Sherryzanías

1 Nuestro más sentido, respetuoso y sincero pésame a todo el pueblo del Reino Unido por la muerte de la Reina Isabel II, la reina eterna para todos sus súbditos. No podemos olvidar la histórica relación de las islas británicas con la industria del jerez, donde fue bautizado como Sherry, la traducción de su nombre al inglés, como es conocido en todo el mundo. 2 En la Bodega San Ginés, del Consejo Regulador, Manuel Pimentel ha impartido dentro de la Cátedra del Vino 2022, la conferencia “Las Atlántidas, evocación desde el vino, la arqueología y los libros”, ahondando en el mundo de la mitología, la arqueología, la cultura y el vino para trasladarnos a un relato de hace 2.500 años. El numeroso público asistente disfrutó de una ponencia especialmente interesante.

3 Entre los actos más íntimos de las Fiestas de la Vendimia, se celebró una Cata especial “Vinos de Chiclana: pasado, presenta y futuro” que sirvió para descubrir auténticas joyas enológicas de la mano de sus elaboradores.

4 También en la programación de la Vendimia, la profesora universitaria Maria del Carmen Borrego Pla pronunció una muy interesante conferencia, en las Bodegas Maestro Sierra, que versó sobre “El reflejo del jerez tras la primera vuelta al mundo: la hidra oceánica”.

5 El pasado día 17 se celebró la I Cata a ciegas “Del jerez al cielo” en la que 500 personas disfrutaron de una cata de tres vino de Jerez con carácter gratuito, con el patrocinio del Ayuntamiento de Jerez en colaboración con el Centro Cultural Palacio San Dionisio, para acercar el jerez a la sociedad de una forma entretenida. El acto fue calificado en la prensa local como “colofón multitudinario” de las Fiestas de la Vendimia.

6 La familia Medina, propietaria de Williams and Humbert, ha vendido el 20% de las acciones a The Keepers Holding Inc. controlado por el empresario filipino Lucio Co. Esta participación se suma al 30% que en 2018 adquirió la familia Co en el accionariado de Williams and Humbert.

7 En un programa de 7TV Andalucía vimos al bodeguero Miguel Domecq Solis hablando con entusiasmo del éxito de sus vinos tranquilos gaditanos, con auténtica vocación vinatera, y diciéndonos que la uva es esencial para obtener un buen vino.

8 Un año más el Ayuntamiento de Jerez ha concedido los premios “Ciudad de Jerez” como símbolo de reconocimiento a las personas y entidades que han destacado por su labor en diferentes ámbitos. Entre los premiados tenemos a dos muy vinculados con el negocio del vino, como son el Tabanco El pasaje, Premio a la Promoción, y Jesús Rubiales, Premio a la Iniciativa por su empresa Venenciadores S.L. Desde estas Sherryzanías felicitamos a los diez galardonados en la edición de 2022 por su creatividad, su compromiso y solidaridad con Jerez.

9 También el Tabanco El Pasaje, y su propietario Antonio Ramirez, han conseguido el “I Premio Pilar Pla” al Emprendimiento y la Excelencia convocado por las Bodegas El Maestro Sierra.

10 La Universidad de Cádiz ha presentado en Jerez la III edición del master en Gestión e Innovación Gastronómica, destacando el gran futuro gastronómico que tiene nuestra ciudad porque, entre otras cosas, el vino, el vinagre y el brandy forman parte de la cultura gastronómica de la provincia, de España y del mundo entero.

11 El pintor jerezano Jesús Jímenez Cabral es el autor de la bota nº 16 de la colección ART/ON, colección que conjuga lo artístico con el viejo oficio de la tonelería y que nació con humildad pero con mucho entusiasmo por parte de un grupo de jerezanos.

12 En el Palacio del Virrey Laserna, el periodista jerezano Eugenio Camacho ha presentado su libro “60 crónicas a boca llena” en el que recorre, con conocimiento y con amenidad, el histórico momento que vive la gastronomía y de la hostelería de Jerez y la provincia.

13 La Junta de Andalucía abona al Ayuntamiento de Jerez 2,5 millones de euros, procedentes de los fondos europeos “Next Generation”, para el proyecto titulado Distrito Sherry, para mejorar el eje urbano bodeguero de Jerez centrado en el barrio de San Mateo.

14 Hemos leído, y lo celebramos, que el Ayuntamiento de Jerez se ocupará del lamentable estado que presenta el monumento al Marqués de Domecq en la Alameda Cristina, para recuperar así su estado inicial cuando fue inaugurado en 1923.

15 En uno de sus reportajes “El Rebusco”, José Luis Jiménez se refiere a los cascos bodegueros y bodegas que han desaparecido en el Marco de Jerez, entre ellas Bobadilla y Cía. a la que nos apetece dedicar un entrañable recuerdo a sus históricas instalaciones de la calle Cristal, en Jerez con 18.000 metros cuadrados de bodegas y oficinas.

16 En el mismo reportaje, José L. Jiménez nos dice que frente al emblemático edificio del Gallo Azul puede contemplarse, desde 1934, una columna sobre pedestal y sobre ella un bello reloj de dos caras, de forma singular que, desde hace años, su estado se ha ido degradando sin que nadie haya hecho nada hasta el momento. Los números de las horas están sustituidos por el nombre de Pedro Domecq y en una de sus caras las manecillas han desaparecido. ¡Otro ejemplo de desidia, de dejadez y desinterés muy jerezano!