Aplazar el congreso

Tranquilos, que habrá procesión de clausura, con permiso de las autoridades y si el tiempo no lo impide. Tranquilos, que vendrán los cardenales del Vaticano para las conferencias. El Congreso al que me refiero es el otro Congreso: el que va a celebrar el PSOE en Sevilla para pasear bajo palio a Pedro Sánchez. Con la que está cayendo, después de lo ocurrido, mejor que lo aplacen. No lo duden. Se considerará un acierto. Y, además, resulta feo organizar un Congreso Federal la semana anterior al Congreso Internacional de las hermandades, con la escasez de policías que tenemos y lo caros que cuestan estos eventos.

Uno de los problemas a valorar es precisamente la falta de policías. En Sevilla, se critica mucho a la Policía Local y se pone por las nubes a la Policía Nacional. Es verdad que la Policía Local no trabaja gratis ni por amor; y que el Ayuntamiento paga en horas extraordinarias todo lo que se ahorra por no convocar más plazas de policías. Si hubiera más, tocarían a menos. Sin embargo, los responsables de la Policía Nacional han optado por no cubrir las procesiones extraordinarias. La Estrella salió como a Triana le dio la gana. Y sin policías. Ahora dicen que para las procesiones extraordinarias deben ofrecerse los policías nacionales capillitas, como voluntarios. Por devoción y no por obligación.

Volvamos desde Triana (sin Susana) al evento del PSOE. A este Congreso supongo que no irán los policías nacionales como voluntarios. No pedirán que vayan los policías de devoción sanchista. Y supongo que deberían ir muchos, visto lo que se vio en Paiporta (Valencia) el domingo pasado. Aquí, de momento, no se iba a infiltrar la ultradrecha a las puertas del Congreso del PSOE. Aunque para Sánchez hasta los susanistas son de ultraderecha. A Donald Trump lo ha felicitado Pedro Sánchez, un buen detalle. La educación que no se pierda. Parece que las encuestas de EEUU las había organizado un discípulo de Tezanos el del CIS. Se hablaba de un empate técnico. Kamala era mala candidata. Era como una Yolanda Díaz de allí. Y eso también influye para el aplazamiento del Congreso Federal del PSOE. Se hablaba de que Trump era la ultraderecha, y había que ponerle una línea roja. Ahora hay que retocar el discurso y ponerle una alfombra roja. Ya se habla de la colaboración transversal y transoceánica. Pero hay que dejar unos días de luto técnico.

Y si lo aplazan, deberán tener cuidado con las fechas. El puente de la Constitución (o de la Inmaculada, como decimos nosotros) está a tope en Sevilla. Sería mejor el año que viene si Dios quiere.