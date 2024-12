Canal Frank Capra

Hasta el 14 de enero Movistar Plus+ dedica un canal a Frank Capra. Oportuno. Si en literatura Dickens es el escritor que más y mejor ha recreado el espíritu de la Navidad, en cine Capra es el director que mejor lo ha filmado. Como Canción de Navidad, su ¡Qué bello es vivir! forma parte de nuestras navidades gracias a un fracaso y un error. Primera película de Liberty Films, productora independiente de breve vida creada por Capra, Wyler y Stevens, en su estreno en 1946 no tuvo el éxito esperado. Posteriores errores administrativos hicieron que la casi olvidada película pasara a dominio público en 1974, por lo que las cadenas de televisión empezaron a emitirla en las navidades convirtiéndola en el clásico que hoy es. Afortunadamente el longevo Capra, que había dejado el cine en 1961 tras el fracaso de Un gánster para un milagro, pudo vivir la triunfal resurrección de la que consideraba su mejor película. Al coincidir con el éxito de su autobiografía, Frank Capra. El nombre delante del título, le devolvió el reconocimiento y la fama que había tenido y merecía.

La casualidad, además de hacer justicia, unió dos obras que tienen afinidades no casuales. Philip Van Doren Stern, autor del relato breve en el que se basa el guión, se había inspirado en Canción de Navidad: el banquero Potter es Scrooge, el ángel Clarence es el espíritu que presenta las Navidades pasadas y futuras a George Bailey y el final con su renuncia al suicidio, su carrera por las calles de Bedford Falls y su salvación de la detención y la bancarrota gracias a cuantos antes había ayudado, es la mañana de Navidad en la que Scrooge grita desde su ventana “¡Es Navidad! No me la he perdido. ¡Así que todo ha ocurrido en una sola noche! ¡Magnífico! ¡Sensacional!”.

La filmografía de Capra, que va de 1926 a 1961, es más que esta película, por supuesto. Y su enorme fama anterior, sobre todo entre 1934 y 1944, la debía a las obras maestras Sucedió una noche (cuyo inmenso éxito logró que la hasta entonces modesta Columbia se situara entre las grandes productoras), El secreto de vivir, Vive como quieras, Horizontes perdidos, Caballero sin espada, Juan Nadie y Arsénico por compasión, que le valieron, caso único, ganar el Oscar al mejor director en 1935, 1937 y 1939. En el canal Capra las tienen, junto a muchas otras obras suyas menos conocidas, mudas y sonoras. Disfrútenlas.