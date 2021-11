El estado cofrade

HACE siete años que no se convoca un debate del estado de la nación en el Congreso. Este acontecimiento político es como un termómetro que mide los apoyos y la situación de España desde un punto de vista social, económico y político.

Hacer un estado sobre la cuestión cofrade podría dar miedo si tenemos en cuenta la actualidad de las hermandades. El paso de la crisis sanitaria ha dejado un reguero de problemas económicos y en lo social se aprecia que muchos se han ido para no volver. Generalmente personas bien formadas y con aptitudes.

Si nos metemos en la política cofrade ya entraríamos en terrenos aún más movedizos. Todo aquel que tenga una mirada general verá que envidias, rencillas y farfolla son el pan nuestro de cada día. Juntas que se ‘rompen’ por un martillo o elecciones que dividen las corporaciones cuando hay dos candidatos y se debate quién se queda el cortijo.

Por el contrario, habría que destacar, como el último gran hito de las cofradías jerezanas, la disponibilidad de hasta tres personas que se presentaron para ser presidentes del consejo de la Unión de Hermandades. Con lo complicada que está la cosa, a las hermandades todavía les queda vida para largo y este ejemplo es buena prueba de ello.

Esto del mundo cofrade tiene sus cosas buenas y las no tan buenas ¿La balanza? que cada lector diga adónde se inclina. Yo tengo mi hipótesis pero me la reservo porque me puedo ver en la sección de sociedad de este periódico. Y eso con un poco de suerte.

Lo que sí me hace gracia es que antes, los hermanos mayores, eran señores que apenas iban a los medios de comunicación y se desvivían por sus cofradías discretamente. Ahora todos corren cuando hay una cámara y no se mueve nadie para salir en la foto. Igual que en la política. La única diferencia es que en el noble oficio de lo público el dinero corre a sus anchas mientras que en las cofradías vuela un euro en una casa de hermandad y seguro que no llega al suelo.