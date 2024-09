Cositas buenas de Cuerpo Caballero

Como un mirlo blanco, un adolescente sosegado o un chándal elegante, el Telediario de La 1 emitió la semana pasada un reportaje sobre lo bien que pintan las cosas del campo. Sí, un inédito, una noticia positiva sobre la agricultura de secano a cuenta de que este año ha llovido algo más, la cosecha de cereal ha sido magnífica, la viña no estuvo mal y el olivo viene cargado de aceitunas, bingo en la tríada de los cultivos de la Bética. Ya digo, un mirlo blanco, un adolescente sosegado, un chándal elegante y una buena noticia sobre el campo, y no se trata de un bulo difundido por la cadena pública de Pedro Sánchez, que hasta salían agricultores de verdad, no creados por IA, con una sonrisa en el rostro.

A pesar de las tensiones de los precios de los combustibles, la inflación de septiembre ha sido la más baja de los últimos tres años y medio. Un IPC del 1,5%, ocho décimas menos que en agosto, un dato que ha sorprendido a los economistas, esos seres aún más sombríos que quienes escriben sobre agricultura.

Y la OCDE ha mejorado el crecimiento previsto de la economía española para 2024 y 2025, un 2,8% éste y un 2,5% el siguiente, el más favorable de toda la Eurozona. Los tipos de interés han bajado y aún habrá algunas caídas más en el venidero 2025, con lo que es posible que el Euríbor se ponga por debajo del 2%.

La economía española no va como un cohete, pero al ministro no hay quien le pregunte en el Congreso, porque la oposición no quiere oír cositas buenas. Atención a Carlos Cuerpo Caballero, que es de lo mejor que ha dado la política española en los últimos años, un valor a seguir para posibles sucesiones.

Es la buena marcha de la economía lo que le permite a Sánchez proseguir con esta legislatura zombie, no le garantiza una victoria, pero es condición indispensable para sortear esta crisis política oceánica que surge de una mayoría no inestable, sino intermitente, la mayor de las veces en ámbar y en rojo; es la economía lo que permitirá prorrogar los Presupuestos un año más porque los ingresos subirán. El Estado ganó 11.000 millones de euros por la decisión del Gobierno de no deflactar su tarifa del IRPF, una transferencia oculta de rentas desde las familias a la Hacienda pública.

Este ciclo alcista es el que marcará la evolución de la legislatura, la economía es el motor de los cambios, la madre de la Historia y su mal funcionamiento, lo que arruina a los gobiernos, la responsables de los agónicos finales de mandatos de Adolfo Suárez, Felipe González y Rodríguez Zapatero.