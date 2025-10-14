Todo cronometradoTodo cronometrado

Todo cronometrado, pero no. Un verdadero montaje la carrera contra reloj por el Premio Nobel de la Paz. Imaginaron que al día siguiente el emperador llegaba a Gaza a recoger la palma del triunfo. Pero no. Los preparativos desde hace meses. Con la recogida formal de los papeles que les llevó el primer israelí. ¿Son como niños? Lo son, aunque dan miedo. Ahora, que esta vez han aprendido algo muy importante. Lo que no depende de uno puede irse de mano. Como ha ocurrido con el Premio Nobel. El esfuerzo y la estrategia, la amenaza tipo Trump ampliada –será terrible si no firmáis la paz–, todo lo visible y lo invisible se movilizó para este juguete que el destino le ha negado al personaje. Y se lo han dado a una mujer escondida en su propio país de un dictador al que han puesto precio por su cabeza. Los suecos son lo que no hay. El Nobel de Literatura, como de costumbre, a un escritor remoto poco conocido, que conste que me parece muy bien, y el Nobel de la Paz a María Corina Machado. Esto a Maduro le importa un pepino, está claro. Aunque ha sido un fastidio increíble. Los dictadores siempre levantan el paño del altar. Pero, ay, escuece y pica. María Corina es enemiga declarada, la llamada a sustituir al autócrata, llevada en volandas por un pueblo harto de dictadura, de cleptocracia, de violencia, de exilios, de escasez, de sangre… Un poco esto es, el Premio Nobel, como la pregunta de Stalin, esa retórica cruel, cuando le dijeron que algo no gustaría al Papa: ¿cuántas divisiones tiene el Papa? No quería aceptar que detrás del Santo Padre de Roma hay miles de millones de personas. Pues lo mismo. ¿Zapatero? Ni está ni se le espera. Como Sánchez, que ayer no había dicho ni mú. ¿Lo necesario para que resulte lo conveniente? Eso dicen, pero no. Se alzó María Corina Machado, que –oh, my God, exclamaba– no sabía ni que estaba en el bombo de Suecia. Estaba todo cronometrado, no me cabe duda. Y hubo mucha gente trabajando en el negocio pero no salió bien, bueno, no salió como esperaba el hombre que piensa que todo lo puede, el que nos quiere echar de la OTAN, el que pone los aranceles, el que sale en la tele y sale en la tele y sale en la tele. Ahora buscan dónde estuvo el fallo. Qué disgusto se ha llevado, pobre. No habrá otra.