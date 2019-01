La espera cofrade

HEMOS pasado la barrera de los cien días para llegar a la ansiada fecha del Domingo de Ramos. El Miércoles de Ceniza no está precisamente a la vuelta de la esquina y toca esperar algunas semanas para comenzar a vivir los días cuaresmales. Creo que si los cálculos no me fallan son siete semanas para llegar a la Cuaresma. Espera cofrade que hará que muchos se muerdan las uñas. Pero también un tiempo de espera a la espera. Unas semanas para repasar y preparar.

Así que habrá tiempo para recordar la receta del arroz con leche y de los roscos de Semana Santa. Y habrá tiempo de sobra para echar un vistazo al altillo a ver qué tal está la túnica de la hermandad. Y sacarle brillo a los zapatos. La tintorería podrá esperar para la llegada del traje azul y botones dorados. Y así también habrá unos días más para encalar la fachada que da a la calle por donde van a pasar una, dos o tres cofradías en los días santos.

La Cuaresma tardía, o la Semana Santa lejana, nos propondrá más tiempo para atemperar los nervios. Unos días que se dilatarán para prepararnos aún mejor. Será que el mundo cofrade lo necesita para llegar preparados.