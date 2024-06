Los datos de la Magna

El próximo día 28 de junio es la fecha prefijada por el consejo de la Unión de Hermandades para dar a conocer el gran secreto guardado en el más recóndito de los rincones de los proyectos sin desvelar. Me vengo refiriendo a la Magna Mariana que nació como de palios con los mejores pasos —que haberlos haylos— y que finalmente ha quedado como una gran concentración de pasos con fórmulas muy complicadas para llevar a cabo el control de todo para que el asunto no se vaya de las manos.

El día 28 de junio en la sala multimedia de la Atalaya. Nos recordará la presentación del cartel de la Semana Santa. Se nos adelanta que en dicho acto se ofrecerán “todos los detalles de la histórica cita prevista para comienzos del próximo otoño, un evento dedicado a la Santísima Virgen en el que participarán 37 imágenes marianas”. Es decir, según la nota emitida por el ‘gabinete de comunicación’ del consejo, “en el transcurso de este acto conoceremos el itinerario oficial de la procesión, el orden de paso por Carrera Oficial de las imágenes participantes, los horarios de la misma, o la composición de los cortejos procesionales, además de algunas de las referencias que de modo previo servirán de antesala a la jornada del 12 de octubre, tales como el programa expositivo que podremos disfrutar en los días previos o detalles sobre la celebración en el teatro Villamarta, de una gala que servirá de antesala a esta Magna”.

Además, se desvelará el cartel anunciador del evento que llevará la firma de Jaime Sánchez, una apuesta segura.

Todo esto porque en la calle no se escucha otra cosa que no esté relacionada con la preparación de la Magna Mariana. Muchas preguntas y dudas en el aire por parte de una mayoría de cofrades. Tranquilos todos. El consejo nos dará todas las respuestas el próximo día 28 de junio. Que los cofrades no sean tan impacientes. Y a partir de ahí, toca arrimar el hombro entre todos para que todo salga de ‘durse’.