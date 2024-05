Hace escasos días que culminaba el plan Romero, la Romería de El Rocío 2024 y llegaba Jerez después de dejar la barcaza de Sanlúcar a su casa jerezana cargada de nuevas vivencias y mucha fe. ¿Recordáis aquella famosa sevillana?

“En la barcaza de Sanlúcar me dijo un niño pequeño: lléveme con usted que quiero ser marismeño.. y aunque mi padre no puede porque no tiene dinero yo no me muero con la pena de sentirme rociero… el día que yo sea mayor y que yo tenga dinero aunque se lo pague Dios, yo nunca olvidaré su corazón rociero”.

Años y muchos hace ya de esa sevillana que como la mayoría de ellas describe cada momento, cada instante, cada vivencia rociera ya sea en el camino o en la aldea almonteña. Ese niño que pedía cruzar en la barcaza ya tiene más de cincuenta años y ha visto como ha evolucionado todo el entorno rociero, el entorno de Doñana. Ese niño presumiblemente jerezano cruzaba con Jerez en la barcaza de Cristóbal. Una barcaza que tiene su historia y su peso en oro en esta evolución rociera.

Como ha evolucionado el Rocío, la Hermandad de Jerez, las demás hermandades también ha evolucionado junto a este agente estratégico e imprescindible en el paso de Sanlúcar a Malandar. Al igual que los hábitos y costumbres cambiaron y evolucionaron, la barcaza que simplemente cruzaba personas , animales y vehículos de un lado a otro se ha convertido en una empresa en toda regla: la de Cristóbal Anillo, que perfectamente organizada, además del servicio tradicional de cruce del río Guadalquivir entre Sanlúcar y Doñana, es concesionaria de la Junta de Andalucía para realizar las visitas al Parque Nacional de Doñana desde Sanlúcar, actividad que se desarrolla desde 1993. A más a más, durante los meses de verano ofrece diferentes eventos a bordo del buque insignia: “ÚNICA PEPA”; una embarcación con capacidad para 550 personas, en el que se organizan catas maridadas, con participación de las principales bodegas y restaurantes de la zona y que obtuvo en Fitur de 2022 el reconocimiento como mejor producto de Turismo Activo de 2021.

Además, la empresa de ese evolucionado ‘Cristobita’ durante varios días a la semana ofrece también conciertos en directo con grupos musicales. Y durante julio y agosto navega hacia la puesta de sol, con actuaciones en directo. Como vemos la evolución ha permitido miradas del nivel premium sobre la idea inicial de la barcaza de Cristóbal y optimizando la gestión del entorno rociero. Una evolución rociera que ha sido generadora de industria. Además de la barcaza podemos hablar del alquiler de las casas en el Rocío, las contrataciones artísticas ya sean en el camino o en la propia aldea. Los consumos de alimentos y hábitos, incluso los rengues han cambiado.

Además, el paso por Doñana donde antiguamente había un día que se podía cruzar y pasar el día con la Hermandad y después volver a Jerez o Sanlúcar o Rota, o Cádiz depende del origen del visitante y la Hermandad. Hoy día es impensable porque en el fondo de todo esto ha habido una evolución turística, una masificación en cierta medida. Como dato o indicador… El año que viene veremos si la ausencia de la barcaza del ejército de la Armada Española que reforzaba el cruce del Río los días de embarque de hermandades ha sido una ausencia puntual o una retirada en toda regla fruto también de esa evolución donde también cambiaron las prioridades. ¿Podemos decir de alguna manera que el turista es el “peregrino del siglo XXI”? Que turistifica todo lo que toca y es en ese concepto donde se mueve, se orienta y se adapta la industria con la resistencia de los que intentan mantener el corazón el concepto de la idea inicial sin que la fobia del turismo se apropie y lo desvirtúe. Incluso en la misma procesión de La Virgen se ha notado esa masificación que ejerce presión alrededor del paso de La Virgen y es uno de los motivos por el que muchas veces hay que ponerla en la arena de la aldea y volver a subirla a hombros de los hombres de La Virgen.

Estamos ante una evolución capaz de modificar los conceptos con los que fueron creados y esa masificación y fobia son capaces por un lado de mejorar la experiencia creando segmentos dentro de la propia evolución aunque también cada vez sea más difícil vivir momentos auténticos de reuniones espontáneas si antes no hiciste una trabajo previo de planificación, programación y reserva. Aviso a navegantes por ejemplo …1,2,3…. La Feria de Jerez que también habrá que analizarla en su evolución a la privatización y vaya usté condió.