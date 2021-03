'Derecha alante, izquierda atrás'

Iniciamos la Semana Mayor con este término cofrade, argot de capataces. De nuevo una Pasión sin manifestación en las calles aunque no tan severa como la del año anterior. Al menos hemos podido acortar distancias que impuso el virus. Este año hemos podido ver, asistir a distintos actos cofrades y por ejemplo uno que ha gustado mucho y ha tenido mucho éxito es venerar con saetas a las distintas hermandades más cercanas a las peñas de cada barrio en una iniciativa de la Federación Local de Peñas Flamencas de Jerez -con el ayuntamiento de la ciudad- que preside Jesús Lopez. Participan catorce saeteros y saeteras, catorce hermandades y once peñas-todas las pertenecientes a esta Federación Local. La gente quiere vivir la Semana Santa y sus costumbres. Salimos a la calle a buscar oxigeno con las medidas oportunas pero con el bichito vigilando sin bajar la guardia. La cuarta ola vuela en el cielo de pasión con vistas a culminar su llegada en fechas de Ferias y Festivales, a ver qué pasa.…

Las vacunas y su marketing no terminan de entenderse en perjuicio de la población que necesita inmunizarse ya. No podemos seguir perdiendo el tiempo entre los “unos y los otros”. El paso avanza “muy poquito a poco” en este Domingo de Ramos en el que lo más parecido a la indumentaria nazarena es la mascarilla. En esta Pasión, Muerte y Resurrección veremos también los desfiles de nuestros queridos políticos que viven su particular y cómoda Semana Santa de pandemia en sus “islas de ambiciones”. Este término del lenguaje de capataces nos sirve también para señalar la tendencia en intención de voto si hubiera elecciones ahora. Esta “chicotá” nos permite mirar desde dos perspectivas diferentes. Por un lado desde la óptica de un capataz ya sea de paso de Misterio o de Palio; o bien, vista desde el mensaje que lanzan las últimas encuestas publicadas sobre intención de votos que indican una clara tendencia a la derecha, dejando en segundo plano o detrás a la izquierda: “derecha alante, izquierda atrás”.

En Jerez, algunos mamarrachos, han perdido el norte de tal forma que se han cargado la franquicia, más bien el Chiringuito de playa que les regaló la diosa fortuna -y los codazos-. Estos nazarenos de la Hermandad de los Impostores han desmantelado la 'tiendecita' por la inercia adquirida en su modus operandi de “okupar” lo ajeno. Por “trincar” un hueco que generó una marca que ahora desaparece: la marca naranja. Una verdadera lástima haberla dejado en Jerez a merced del deterioro por incompetencia de los que no han dado en su vida ni un mitin en la asociación de padres de alumnos de un colegio y aquel que, escondido en la firma de una agencia muy flamenca, envía siguiendo ordenes del “manijero” de la “masa sosiá” las notitas de prensa, ejerciendo de lo que en realidad trabaja pero pagamos todos. La buena nueva es que aún queda esperanza en Jerez para los naranjitos. Ha sido elegida como coordinadora Isabel Soto. Todos los respetos y reconocimiento a esta mujer que siempre ha trabajado, defendido y también sufrido las maniobras poco decorosas de los oportunistas de referencia. Elegida por diecinueve votos a favor , eso sí: de un inmenso contingente de afiliados- treinta y seis en total- que el pasado martes votaron, 'bloqueando el canal de Suez' por tantísimos miles que acudieron a la cita...

En fin, a ver que hace o puede hacer la nueva coordinadora si es capaz de 'sanear', quitar obstáculos y reconducir la situación rodeándose de buenos aliados y personas comprometidas con Jerez que 'haberlas ailas'. Así comenzamos nuestra Semana Mayor: con el deseo de que tengamos una buena estación de penitencia en todas sus vertientes y sabiendo que “la procesión va por dentro”. Levantemos el paso y muy poquito a poco esa “ derecha alante , izquierda atrás” y vaya usté condió.