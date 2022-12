Zambombas y ‘zambombadas políticas'

Mientras algunos que siempre están enfadados con las zambombas y su forma de evolucionar, debaten, que es sano también, si tienen que tener sonido o no deben tenerlo, si esto o lo otro.. la fiesta continúa y con más salud que nunca. La Zambomba de Jerez se ha hecho viral y es un atractivo cultural y también turístico que no tiene marcha atrás. La evidencia es absoluta y los datos lo refrendan. Entre las programaciones de instituciones públicas, las hermandades, colectivos vecinales y asociaciones de todo tipo como Peñas flamencas que conservan una formula muy tradicional y auténtica, de gran calidad. Así como las que programan los hosteleros y entidades privadas, han hecho de Jerez un verdadero parque temático en Navidad que atrae a todo el mundo estos días a nuestra ciudad. Habrá que hacerle seguimiento entre instituciones públicas y colectivos que intervienen así como la opinión pública en general. Deberemos analizar, e identificar para corregir las posibles desviaciones que tengan lugar pero lo que no podrán hacer los “mala horas” que se quejan de todo porque están fuera de cacho- unos por cascarrabias y otros por envidiosos profesionales- es parar o desvirtuar algo que ya no tiene remedio porque ha alcanzado un impulso definitivo. Incluso se escucha hablar de la comercialización de la Zambomba, pues claro, la música además de arte es un negocio como otro cualquiera, incluso más bonito si me lo permiten, y tanto los artistas como los empresarios o profesionales de la índole que fuere tienen la legitimidad y la obligación si me apuran de rentabilizar algo que está funcionando en el mercado. ¿Qué queremos ver a los artistas y los profesionales de la música, del flamenco pidiendo limosnas?. Creo que no ¿verdad?.

Por otro lado mientras las zambombas se desarrollan con fuerza dentro y fuera de nuestra ciudad con denominación de origen y marca Jerez, hay otras “zambombadas” por llamarlo de forma incorrecta voluntariamente: las Zambombadas políticas. Si, parece que la cosa se va calentando y eso que quedan todavía casi seis meses para las elecciones. Pero el “carrizo” se está moviendo con un ritmo frenético y se percibe mucha tensión en la tela (o pellejo) de la zambomba, la política. Sin ir mas lejos el pasado jueves se presentaba en la sala de prensa del ayuntamiento de Jerez la Zambomba BIC (Bien de Interés Cultural) que se celebraron ayer sábado en la Plaza de la Asunción. Estas zambombas están organizadas por El Ayuntamiento y La Junta de Andalucía. En ese acto de presentación, al final hubo tensión. Tal fue la tensión que hemos podido ver publicado en distintos medios: “El Gobierno municipal denuncia que Pelayo amenaza a una trabajadora municipal tras intentar ( Pelayo) colarse en una convocatoria de prensa”. Ante este tipo de situaciones habrá que escuchar a las dos partes claro está, pero lo que debemos es, “un poquito de por favó”. Mantener la calma y la deportividad política con altura de miras. Sabemos que la hay ya que en otras situaciones y zambombas como en la que se celebró en las Bodegas Real Tesoro este viernes pasado hemos visto armonía y respeto entre contrincantes políticos del Ayuntamiento de Jerez y Junta de Andalucía. Esa es la imagen y mensaje que deben darnos nuestros representantes públicos. Pero en lo que pasó en Jerez el jueves en la presentación de la Zambomba BIC parece evidente ante tal indicador que es muy fuerte la tensión que a seis meses vista ya hay en Jerez en la tela o pellejo de la 'zambomba política' y vaya usté condió.