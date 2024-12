Domingo en Jerez, tras una larga noche de las mal llamadas zambombas

Dando un paseo por el centro de nuestra ciudad, y a pesar del enorme trabajo de los profesionales de la limpieza, no dejan de pegarseme los zapatos al suelo, mientras esquivo vómitos, orines, cristales y basura, ni dejo de percibir el olor a caseta de feria a las 6 de la mañana; porque en eso se ha convertido nuestro centro de Jerez, en una gran feria donde todo vale, en un Parque Temático del Alcohol, con todo lo que ello conlleva; gente borracha por la calle, meados, peleas, destrozo de algún mobiliario urbano y como nos cantaba Sabina, mucho, mucho ruido.

Qué lástima, que bajo el paraguas de la Navidad, hemos trasladado el interior del Gonzalez Hontoria, al centro histórico de Jerez, donde se puede comprar alcohol en cualquier esquina, y moverse de plaza en plaza, portando y luciendo cubatas o litronas, como si de un premio cinematográco fuera.

Y que conste que me encanta la Navidad en Jerez, y me encanta cantar villancicos en la zambomba del Nazareno, y me encanta comer pestiños de nuestras monjas, y me encanta tomarme un anís con los amigos en La Moderna, y me encanta Jerez...

Pero esto no es Navidad en Jerez. Villancicos muy pocos. Rumbas y alcohol, mucho. Si la zambomba estaba muriendo poco a poco, el permitir que cualquier negocio pueda poner una barra en la calle, invadiendo el espacio público es la puntilla final a esta esta.

Y todo ello con la permisibilidad de nuestros gobernantes. Esos que defienden que en el centro hay que venir a vivir, que te ponen mil pegas cuando vas a pintar tu fachada, o que te dicen cuando debes tirar la basura. A esos vecinos, que pagan religiosamente sus impuestos, que les zurzan. Si tienen que vivir durante un mes y medio entre orines en sus puertas y sin poder descansar nada, no importa. Son ciudadanos de segunda. ¿Pero saben qué?... La Navidad acabará, y entonces les pediremos a esos vecinos que sigan rehabilitando sus casas, que sigan poniendo vida en el centro histórico, porque Jerez lo necesita... ja.

¿Creen ustedes que cuando alguien tenga que valorar la Capitalidad Cultural de Jerez 2031, lo hará bajo estas circunstancias?

Les invito a leerse el Decreto 503/2015 de 9 de diciembre en el que se inscribe como Bien de Interés Cultural (BIC), en el catálogo general de patrimonio histórico andaluz la zambomba en Arcos y Jerez. Verán que no se cumple nada de lo que actualmente vivimos en nuestra ciudad.

Quizás ya es hora que le cambiemos el nombre y empecemos a llamarla zambombá... un nombre vulgar para una fiesta cada vez más vulgar.