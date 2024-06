La educación, garantía de las libertades

Uno de los problemas más graves de Francia, como de muchos países europeos, es el fracaso de las políticas educativas y sociales de integración. Leyendo el sintético y lúcido España de Michael Reid (Espasa) me encontré, en el capítulo Por qué España no es Francia (para mal, cuando la mirábamos con sana envidia, y para bien hoy tal como allí están las cosas), con estas palabras del gran hispanista Joseph Pérez: “En la escuela jacobina entraba un pequeño español, un pequeño portugués y salía un francés… La idea jacobina es fundar una nación formada por ciudadanos con los mismos derechos”. Me recordó mi infancia. Pérez, hijo de emigrantes valencianos, nació en Francia en 1931 e hizo allí todos sus estudios. Yo los hice en el colegio público francés Perrier de Tánger hasta el ingreso en el Liceo Regnault.

En el colegio entrábamos pequeños franceses, españoles o marroquíes, cristianos, judíos, musulmanes o sin religión, y todos éramos educados en los valores republicanos. Era la herencia (hoy en crisis) del ministro de Instrucción Pública Jules Ferry (hoy mal visto por la cultura woke) que entre 1879 y 1882 creó el potente modelo educativo francés basado en la obligatoriedad de la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica (ochocientos mil niños y niñas en edad escolar no estaban escolarizados), un gigantesco programa de construcción de escuelas y formación de maestros, la introducción de las asignaturas de geografía e historia francesas y la imposición del francés como lengua única de la enseñanza (en 1863 un cuarto de la población y la décima parte de los niños y niñas escolarizados no lo hablaban) para lograr una conciencia nacional republicana.

Formalmente así lo reconoce hoy el ministerio de Educación Pública francés, cuya web se abre con este lema: “Sin la educación, la transmisión de los valores de la República no puede garantizarse”. Muy cierto. Pero la realidad es otra. Escribe el profesor y pedagogo Pierre-Louis Gautier: “Nacida con la Revolución y después establecida por el régimen republicano, la escuela francesa ha estado en consonancia con la nación francesa. Fue mucho tiempo la garantía del acceso a la instrucción [en igualdad y valores]. Pero hace decenios que conoce, como en la mayor parte de los países, una evolución caótica”. Esta es una de las causas principales, si no la principal, de la actual deriva de Francia.