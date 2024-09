ELA: el gol de Unzué a los políticos

El 10 de septiembre de 2023 el enfermo de ELA y activista Jordi Sabaté Pons difundió este mensaje: “Estoy desesperado. Hace dos años que intento encontrar a un equipo estable de 5 profesionales sanitarios que me mantengan con vida. En estos dos años, gracias a 5 ángeles de mi familia, me han ayudado a pagar 200.000 euros en nóminas y gracias a ellos no estoy muerto. Necesito a una persona con permiso de trabajo, con experiencia en tetrapléjicos, ya que tengo ELA, y que tenga experiencia con traqueostomía, con ventilación respiratoria 24 horas. Hago contrato indefinido. (…) Son 40 horas semanales. El sueldo es de 1.400 euros netos por 14 pagas. Si no encuentro a nadie urgentemente, me veré obligado a pedir la eutanasia ya que no existe ninguna ayuda pública para los cuidados expertos para los enfermos de ELA”. El 20 de febrero de 2024 el futbolista enfermo de ELA Juan Carlos Unzué, asistente a una jornada sobre esta enfermedad en el Congreso, al ver la escasa asistencia de diputados, dijo estas palabras que conmocionaron a los ciudadanos y, en la medida en que se les pueda conmocionar, a los políticos: “Lo primero que quisiera saber es cuántos diputados y diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto tendrán algo muy importante que hacer, ¿no? Me imagino. Porque al final hemos venido a vuestra casa y sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí, ya no solo económicamente, sino de esfuerzo físico. Yo espero que como mínimo nos estén viendo por las cámaras”.

El guardameta metió en la portería de los políticos el único gol de su vida. Su intervención fue el detonante que volvió a poner en marcha a los partidos hasta llegar a un consenso dos años y más de 2.200 fallecidos después de que, en marzo de 2022, Ciudadanos registrara la primera proposición de ley de la ELA después orillada por cambios de Gobierno, prorrogados los plazos de enmienda 49 veces, presentadas tres proposiciones de ley distintas (PP, Junts, PSOE-Sumar) sin lograr acuerdo entre las formaciones, sobre todo a causa del bloqueo del PSOE.

Jordi Sabaté Pons ha celebrado el inminente acuerdo con este mensaje dirigido a Feijóo: “Gracias por no abandonarnos y firmar un acuerdo que garantice los cuidados 24 horas, para que los enfermos de ELA no nos veamos obligados a morir por no poder pagar nuestros cuidados”.