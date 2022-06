Como fui diputado en las dos primeras legislaturas del Parlamento (1982 a 1986 y 1986 a 1990) y lo recuerdo con satisfacción, sigo, con especial interés, la vida parlamentaria y, por supuesto, las elecciones que se celebran para dar lugar a la formación del Parlamento. La información que los periódicos del Grupo Joly ha dado es difícilmente mejorable. En esta última elección se ha producido un cambio sustancial, porque a diferencia de las otras ocasiones, en las que el PSOE era siempre ganador, en estas ha sido PP de Andalucía el vencedor. Ésta es la única diferencia con las anteriores elecciones y creo que esto ha sido el resultado no esperado, por mucho que algunos presuman de haberlo intuido. Yo, al menos, no lo he visto escrito y los periodistas del lugar afinan mucho su pronóstico. Sobre todo, era imposible pronosticar una diferencia del tanto por ciento de los votos obtenidos del 13%, a favor del PP andaluz, que se traduce en 58 diputados, aventajando al PSOE en 28 escaños. Impresiona el número de diputados conseguidos por el PP, que puede sentirse cómodo en la labor de gobierno. La consecución de ocho parlamentarios en Cádiz es una gesta que merece una ovación.

El éxito se atribuye a las políticas centradas y transversales del presidente Moreno y también de los responsables autonómicos. Mientras que el candidato del PSOE obtiene el peor resultado histórico de su partido. Tiene mucha importancia que no se haya cumplido los pronósticos respecto de Vox, pese a que Abascal puso la primera de su lista a Olona, demostrando con ello su intención de lograr un gran resultado. El no tener que añadir los votos de Vox para gobernar, es una gran tranquilidad, porque de no ser así y tener que gobernar con ellos, sería un lastre en la acción de gobierno.

Gobernar en Andalucía no tiene nada de fácil, pero ahora podrán hacerlo sin ataduras y podrán adoptar las medidas que se estimen necesarias, sin la conformidad de otros. Hay algunos resultados que impresionan, porque el PP duplica en votos al PSOE, en tres de las cinco comarcas de la provincia de Cádiz. En Algar, el pueblo que más votó a la derecha, se obtuvo el 69,5 % de votos, aventajando a Ubrique en 3 décimas. Entre los pueblos que más se votó a la derecha figuran Prado del Rey, Chipiona y Algeciras. La izquierda ganó en cinco municipios y fue en Alcalá del Valle, Trebujena y Puerto Real, las poblaciones en las que más se votó a la izquierda. Este voto, que podemos calificar de uniforme, demuestra que en el voto de Andalucía no influyen los caciques.