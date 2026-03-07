La guerra alborota el voto andaluz

Estaba adormecido el oasis andaluz. Y, de repente, la guerra. El presidente regional y sus mensajeros repetían las bondades de la estabilidad y la mayoría absoluta. Superado el fiasco en los cribados de cáncer de mama, Juan Manuel Moreno tenía garantizada la victoria en las elecciones de junio. A la inversa, el PSOE andaluz las tenía perdidas. Una sacudida internacional altera el escenario y hay nuevas cartas, donde los socialistas buscan un comodín. Hasta se especula con elecciones generales y catalanas junto a las andaluzas. Moncloa y Génova enfrentan un doble juego: evitar que les perjudiquen las consecuencias militares o las amenazas americanas, y sacar provecho de la situación.

El presidente andaluz repitió el argumento del PP: España está aislada y es negativo para los intereses de Andalucía tener pésimas relaciones con la primera potencia del mundo. (O sea, la culpa es de Sánchez). No mencionó la subida de los combustibles o el colapso de suministros por el cierre del Estrecho de Ormuz. María Jesús Montero, en la posición contraria, no aludió a riesgos comerciales: no somos vasallos de nadie y estamos en contra de la fuerza bruta para resolver conflictos. (La culpa es de Trump). Todos reaccionan en clave interna; no sólo Sánchez, que debió hablar con Feijóo de la posición española.

Se imponen los movimientos tácticos. El Gobierno no autoriza el uso de las bases de Rota y Morón para atacar a Irán, pero envía una fragata para defender Chipre. Sánchez rescata el eslogan no a la guerra de 2003 contra la invasión de Irak, por la mentira de las armas de destrucción masiva. Le conviene. La impopularidad de Trump en España es máxima; un 80% de los españoles considera que el americano es una amenaza para la paz mundial. Sólo tiene una mayoría de adeptos entre los patriotas de Vox.

Esta crisis tiene otra derivada que afecta a Andalucía. Cuando 10.000 marroquíes invadieron Ceuta en mayo de 2021, Estados Unidos se puso de perfil. (Tan de perfil como se ha puesto ahora Moreno con Rota y Morón). Marruecos reconoció a Israel en diciembre de 2020. A Trump le quedaba un mes en la Casa Blanca, pero en mayo ya estaba Biden y la política exterior de Estados Unidos era la misma. Marruecos acaba de entrar en la Junta de Paz para Gaza. Así que, atención a Ceuta y Melilla.

Y atención al márquetin: la guerra concede una tímida oportunidad al PSOE en las autonómicas andaluzas.