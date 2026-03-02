La guerra de Irán debe preocuparnos

No es cierto que se trata de una guerra que deba preocuparnos porque se desarrolla muy lejos, del eterno problema que enfrenta a judíos y árabes, sunitas y chiitas, la lucha por el petróleo, Oriente contra Occidente. No. Se trata de una guerra trágica, como todas, y nos afecta seriamente. El ataque de Trump e Israel a Irán, la respuesta inmediata de Irán contra Israel, la muerte del ayatollah Jamenei y de algunos de los más importantes militares iraníes, la petición de Trump de que el pueblo iraní tome nuevamente las calles para promover un cambio de régimen … Nada nos es ajeno. España y su Gobierno serían unos irresponsables si no asumen que vivimos una situación de máximo riesgo. Cualquiera que conozca mínimamente cómo se respira en los regímenes de los países de Oriente Medio, llega a la conclusión de que no es momento de análisis, sino de tomar decisiones.

Si hay tiempo, lo inteligente sería esperar los acontecimientos que se van a desencadenar en Irán en los próximos días, porque hace años que la oposición se preparaba para actuar en cuanto se produjera una crisis. Y esta es de envergadura: ha caído nada menos que la máxima autoridad política y religiosa, el ayatollah. Está todo medido para proceder a la sucesión, pero no está escrito que quien sustituya a Jamenei sea un hombre menos fundamentalista que él. Sí es seguro en cambio que la oposición al régimen iraní tiene infinitos candidatos, desde el hijo del Shah, derrocado hace casi 50 años, a líderes kurdos que representan a los diferentes grupos enfrentados entre sí, que engloban a 7 millones de iraníes. Más quien tengan en mente Donald Trump y Netanyahu, que seguro que lo tienen. La muerte de Ali Jamenei, que sus seguidores consideran un asesinato, va a provocar un movimiento fundamentalista fanatizado que recordará al sufrido hace escasos años, cuando el ISIS, el ejército islamista, aterrorizó al mundo entero, musulmán y no musulmán, con atentados de máxima brutalidad entre los que destacan los cometidos en Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido … y España.

Jamenei, cuando su país fue atacado el sábado, hizo un llamamiento a los musulmanes para volver a luchar contra occidente. Y ese mismo día desde Irán lanzaron misiles y drones contra Chipre, donde Estados Unidos cuenta con algunas de sus más importantes bases en el Mediterráneo. Como también son muy importantes, más aún que las de Chipre, las que tiene en Rota y Morón. Irán es un país detestado por prácticamente todo el mundo, con un régimen expansionista y armamento nuclear, aunque Israel y Estados Unidos lo están dejando neutralizado. Y con dos ejércitos, Hamas y Hezbullah que, con metodología terrorista, son factores clave de desestabilización en el mundo. La muerte de Jamenei ha sido bien acogida en el mundo occidental y también en el musulmán. Pero es obligado estar muy alerta.