Las Fiestas de la Vendimia se han presentado esta semana con un ojo puesto en la pandemia. El ambicioso programa que ha elaborado el Ayuntamiento para este año de la esperanza se conoció en el Palacio de Campo Real, lugar elegido para la presentación en lo que fue un emotivo y acertado homenaje a la figura de Manuel Domecq Zurita, el gran embajador del jerez en el mundo, fallecido el pasado mes de febrero. Las próximas Fiestas de la Vendimia serán, en palabras de la propia alcaldesa Mamen Sánchez, "un guiño a la Feria" porque por primera vez se van a instalar en el centro atracciones para mayores y pequeños y se va a tratar de recuperar la calle para los eventos.

Para muchas personas puede resultar inoportuno organizar este tipo de eventos cuando está aumentando considerablemente el número de contagios por covid. Y es cierto que en estos tiempos resulta bastante atrevido organizar cualquier cosa, pero mucho más atrevido es no hacerlo. Tarde o temprano la vacunación masiva, la inmunización de toda la población, acabará venciendo a la pandemia, dando por hecho que durante años tendremos que aprender a convivir con el virus como se hace con muchas enfermedades que no se han marchado ni se marcharán. Después de dos años sin Feria del Caballo, hay ganas de fiesta en lo emocional y necesidad en lo económico.

Eso sí, hay que tener claro que la última Feria que habremos vivido como la hemos conocido hasta hora fue la de 2019. La pandemia ha obligado a cambiar muchos hábitos que quedarán para siempre instalados en nuestras vidas. Eso no significa que no se pueda seguir disfrutando de muchos de los encantos que tienen estas fiestas que mueven a tantos miles de personas. Será de otra forma.

Representantes de diferentes sectores que ha consultado estos días este periódico coinciden en que hay que ser optimistas respecto a la celebración de la próxima Feria del Caballo. Tal vez sea, como apunta el presidente de los empresarios de la provincia, el jerezano Javier Sánchez Rojas, una feria "de transición", pero será el comienzo de una nueva etapa y de la recuperación tan deseada de nuestras costumbres más arraigadas.

Estos días vemos cómo el turismo no se detiene a pesar de las restricciones. Lo vimos ya el año pasado, cuando aún no sabíamos siquiera si algún día tendríamos vacunas. Con media España de vacaciones y el turismo internacional bajo mínimos, nos encontramos visitantes nacionales por todas partes en lo que sin duda y a pesar de las limitaciones horarias es todo un balón de oxígeno para el sector de la hostelería. Toda una bendición después de meses tan tristes. Si queremos que esa alegría continúe y vaya a más, en septiembre con la vendimia o en mayo con la Feria, no debemos olvidar que todo depende de nosotros, de nuestra responsabilidad individual. Porque si algo nos ha demostrado esta pandemia es que en cualquier momento es capaz de aguarnos la fiesta.