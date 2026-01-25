Inversiones ferroviarias

Son curiosas algunas reacciones a la catástrofe ferroviaria de Adamuz. Pasados los tres días del luto oficial, hemos entrado en el tiempo de buscar culpables. Ha empezado la temporada de los relatos. Ahí está el Ministerio de Transportes, que aún mantiene en su cargo a Óscar Puente. Han publicado un documento de 34 páginas, titulado Datos, no relatos, donde se explica la admirable gestión del Ministerio en los últimos años. Se remonta a 2017, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, por lo que incluye el periodo del ministro José Luis Ábalos. Puente empezó en 2023.

Se suele decir que “el dato mata el relato”. Aunque, en este caso, es de mal gusto, porque hay 45 muertos, a pesar de los datos. Y esos datos inciden en la guerra de cifras. Han invertido más de 5.000 millones desde 2017, el triple que con Rajoy. Han gastado 700 millones en el tramo de Adamuz... Y todo así.

Pues sí, han gastado más. ¿Y qué? Lo que importa no es gastar más, sino gastar mejor. Eso vale para todo, desde la compra doméstica hasta el Ministerio de Transportes. Cuando se gasta mucho, y no se soluciona un problema, se está gastando mal, y es un despilfarro. Es como comprar chopped a precio de jamón ibérico de bellota. Y si se gasta tanto, y no se ven los resultados, puede ser también que algo se haya perdido por el camino. Por mordidas presuntas incluidas en ese periodo, o por otros gastos no justificados o injustificables.

Por otra parte, resulta vergonzoso y miserable que ahora algunos intenten desviar la atención, diciendo que los servicios de Emergencias tardaron demasiado en llegar al Alvia de Huelva. Cuando es público y notorio que las actuaciones fueron de una entrega absoluta y se pueden calificar de heroicas. Tardaron apenas media hora desde que lo supieron, pese a que iban a ciegas. Si no llegaron antes fue porque en el centro de control de Adif, al principio, no sabían nada del Alvia de Huelva. Por eso, se dedicaron a auxiliar al Iryo. Además, las 45 muertes fueron por impactos, instantáneas; y en los hospitales no ha muerto ninguno, gracias a la buena asistencia sanitaria recibida.

Aparte de los relatos políticos, este es un caso muy grave, que será investigado y enjuiciado. El TSJA ya ha nombrado un juez de refuerzo en Montoro (Córdoba). Probablemente, se comprobará que lo invertido es insuficiente. Y también que este país sufre una pésima gestión en el Ministerio de Transportes.