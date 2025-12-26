El invierno en Cádiz y su provincia

Una leyenda negra (o blanca), extendida desde hace tiempo, considera que la provincia de Cádiz en invierno es aburrida. Es temporada baja para el turismo, que concentra sus mayores expectativas en verano, la Semana Santa y el Carnaval. Por el contrario, en los meses de diciembre y enero, que es cuando más aprieta el frío, no existirían suficientes alicientes para ser competitivos con otros destinos. La provincia de Cádiz es como es. En los últimos años, se está haciendo un notable esfuerzo. Esa leyenda del aburrimiento en invierno se debería matizar. Es verdad que en estos días llegan menos extranjeros, pero se mantiene un turismo de proximidad.

La iluminación navideña de los últimos años ha mejorado, sobre todo en algunos municipios de la Bahía, como Cádiz y San Fernando. Es cierto que no tanto como para competir con Málaga o Sevilla, pero sí para no dar sensación de tristeza. En Jerez existe la tradición de las zambombas y el flamenco navideño, que se ha intentado exportar a otros municipios. Sin embargo, es un aliciente propio jerezano, que viene bien a los tabancos y bares para llenarse los fines de semana. Tradición navideña hay en Medina Sidonia, la capital del alfajor y de otros dulces, elaborados muy bien. Como lo confirma que Sobrinas de las Trejas y el convento de San Cristóbal han sido incluidos entre los soletes de la Guía Repsol, sin olvidarnos de otras empresas, como Sabores de Medina. Su belén viviente, como el de Olvera, también atrae visitas.

La Sierra es un buen destino invernal. Con matizaciones, por supuesto. Se asocia a la Sierra de Cádiz con la nieve. Sin embargo, allí no hay pistas de esquí y nieva pocos días. Algunos años sólo se ve nieve en las cumbres. La Sierra, no obstante, es la comarca más fría de la provincia. En invierno, con las debidas precauciones, tiene rutas interesantes para el senderismo, aunque quizás la estación mejor es el otoño, sin calor y con bellas tonalidades en el bosque.

La ventaja de la provincia es que no ofrece sólo un destino de sol y playa. A pesar de ser su gran fortaleza para el verano. El turismo de playa en invierno se defiende bien en Benidorm y las costas mediterráneas del Levante, pero en las playas atlánticas de Cádiz es menos atractivo entre noviembre y marzo, aunque las temperaturas sean suaves.

Existe, además, un turismo gastronómico en auge. Vivir del turismo todo el año es lo que se intenta. Y el refuerzo de los cruceros en el puerto de Cádiz. Aquí se critica todo, también el turismo, pero es la actividad que crea más empleo.