Alfa: Ángela Espinar -Deo gratias- despertó hace una semana. Y ha levantado su consciencia y su cuerpo adolescente de la horizontalidad del lecho del dolor. Como así levanta a diario el talón de su pie derecho el Cisquero, que además Todo lo Puede, tanto como emanar el milagro de la misma transubstanciación del pino de Flandes. Ángela, levántate y así hizo. Como mismamente levantan los pasos -a medida- los buenos costaleros de la ciudad, con un perfeccionismo de verso en la matemática de la métrica. Como así levantó el magisterio periodístico local Joaquín Romero Murube con su “Sevilla, cuando yo muera,/ quiero ser tu Gracia pura”, magisterio literario tan del gusto de José Luis Zarzana. Ángela se ha levantado como así levanta Dios un reino de amor entre los hijos que han rezado -a tiempo y a deshoras, al ralentí y a la intemperie, a trechos y de sol a sol- por esta niña cofrade hasta la médula. Mi amigo y hermano, Antonio Espinar, su padre, varios días con las carnes abiertas y el ánimo adjunto al dique seco, está ahora -risueño con labios de luna en cuarto creciente- narrando a su hija todas cuantas maravillosas ‘Pequeñeces’ -por relatarlo con título de obra del padre Luis Coloma- han sucedido ‘Mientras dormías’ -por consignarlo con título de la recordada película de Jon Turteltaub-. La madre de la chiquilla ya no tiene que deshojar la margarita de la incertidumbre. Quiso el Prendimiento consignar de nuevo los valores intrínsecos de la Fe. Por muchas manos atadas que sostengan sus hechuras, el de Santiago -con voz de cante de Lole y Manuel- sigue siendo el “Señor de los espacios infinitos”.

Beta: Rato de gran categoría -por abusar de la expresión de nuestro incondicional amigo Manolo Picón, catedrático en la sapiencia de la música cofradiera- pasamos todo quisque en el jerez de honor con ágape incluido -o sea: croquetazo según el palabro de nuevo cuño del argot semanasantero- celebrado en uno de los patios del Colegio de la Compañía de María (Montaigne) tras el dinámico acto de presentación -por segundo año consecutivo- de la revista/guía ‘Cuaresma en Jerez’, una publicación con vocación de servicio y solución de continuidad –¡que además conlleva un trabajo muy profesional en ristre!-. Este Consejo de la Unión de Hermandades y sus más directos colaboradores -fabriqueros, diría entre bromas y veras el gran académico Francisco Fernández García-Figueras- está logrando una más que interesante urdimbre social capaz que enhebrar -en sentido transversal- el sector cofradiero con el empresarial. Es decir: la mezcolanza institucional. Entre alianzas anda el juego. Ya lo refirió no hace mucho el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, en un encuentro celebrado Sevilla intramuros y al que tuve el honor de asistir: “Cuando todo flaquea, y el sistema y las estructuras sociales se vienen abajo, sólo nos quedarán las institucionales como referencias y como remedio colectivo”. ¡Y que lo diga!

Gamma: La Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras es una institución afortunada en presidentes entregados a la causa del noble orgullo de pertenencia y de la más palpable eficacia gerencial en cuanto a la gestión se refiere. La recientemente elegida Junta de Gobierno presidida por Juan Salido Freyre promueve además un aperturismo institucional no sólo consistente en acuerdos do ut des sino además de acogida en su sede de actos coorganizados con entidades de diverso objeto social. Siempre en aras de un determinismo participativo que promueva la Cultura escrita con ce mayúscula. Paralelamente la Academia prosigue con su anual programación del curso. Dos avisos a navegantes. Primero: no se pierdan la ponencia de este martes tarde, a partir de la siete y media y enmarcada en el tradicional ciclo ‘Jerez siempre’: «Masonería y masones de la provincia de Cádiz (siglos XIX y XX). El caso de Jerez» dictada por Antonio Morales Benítez, doctor en Historia. Y segundo: atentos a la magnitud del ciclo dedicado al flamenco que la Academia celebrará próximamente (antes de Semana Santa). Lo que viene será insólito, inédito e incluso digno de fascinación…