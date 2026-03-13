Jerez, Viernes de Dolores de 1947

El tiempo de vísperas genera una luz con denominación de origen. Corría el año 1947 -del año de Gracia del Señor- y los cofrades jerezanos no suplantaban la veracidad -ni la verosimilitud- de sus nunca furtivas expresiones de la piedad popular. El Viernes de Dolores (28 de marzo) trenzaba promesas inconfesas y algarabía de chiquillos cuyas ilusiones estrenaban el patrimonio inmaterial de una definitiva vivencia párvula: revestirse por primera vez de penitente. Entonces no manejaban la formación necesaria para definir la túnica tal santo hábito nazareno. Durante el Viernes de Dolores la ciudad anticipaba el repelús de las horas solemnes. Circulaba ya, de norte a sur, de mano en mano, de barra en barra, de mostrador en mostrador, como un sistema circulatorio en papel couché, el programa oficial de las cofradías: sus páginas revelaban cómo serían 19 las cofradías que “desfilarían” a lo largo y ancho -de la Carrera Oficial- de la Semana Santa de 1947. Los jerezanos descontaban días y, en puridad, sólo restaban dos. Veinticuatro horas antes comenzó la instalación de tribunas y palcos. ¿Montaje express?

Los “capillitas” comentaban el decreto del señor vicario general del arzobispado hispalense que rubricaba la aprobación de los cofrades que constituirían la nueva Junta de Gobierno de la popular Hermandad de la Coronación de Espinas, quedando distribuida de la siguiente forma: Hermano Mayor: Sebastián Inigo Sánchez. Teniente Hermano Mayor: Antonio Martín-Bejarano. Mayordomo primero: Mario Rodríguez Marín. Mayordomo segundo: Mariano Cross. Secretario primero: Cristóbal Holgado Gutierrez. Secretario segundo: Mariano Piñero Vázquez. Tesorero: Pedro Serrano García-Pelayo.Vicetesorero: José Núñez Correa. Fiscal: Manuel Martínez Arce. Teniente fiscal: Venancio Rodríguez Marín. Director de Cofradía primero: Manuel Lebrero Guerrero. Director de Cofradía segundo: José María Tifo Vega. Capiller: Francisco Coro Font Llocas. Vocales: Herminio Tecuell Fontos, Arturo Labaisse Pequeño, Manuel González García, Joaquín Rodríguez Izquierdo y Antonio Cabra Jiménez.

La jornada ofrecía a la Virgen del Mayor Dolor en ceremonia de besamanos. La Hermandad de las Angustias concluía el septenario en honor de su Sagrada Titular. Con motivo de la festividad del día, durante el día estuvo expuesta a la veneración de sus numerosos devotos en la Real Iglesia de San Lucas María Santísima de los Dolores, titular de las Tres Caídas. A las siete y media de la tarde se celebró Meditación, Salmo Miserere y plática por el director espiritual de la cofradía, José María Tifo Vega, terminando esta función con bendición y reserva de S. D. M. Como venía siendo costumbre de varios años consecutivos, los cofrades de las Cinco Llagas anunciaban, de cara al Domingo de Ramos, el besamanos de la devota y milagrosa imagen de Nuestro Padre Jesús de la Vía-Crucis. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora del Traspaso puso en conocimiento de las hermanas y devotas de Jesús que para el reparto de túnicas y faroles habrían de considerar lo siguiente: túnicas: el jueves 27 y viernes 28 del mes en curso, de seis a ocho de la tarde, se facilitarían a las hermanas que lo acrediten (mediante la presentación del recibo del anterior mes de febrero). En cuanto a los faroles: el Miércoles Santo, de tres a seis de la tarde, se entregaron a las hermanas. El Jueves Santo se hizo lo propio con los faroles sobrantes. Era obligación de todas las hermanas y devotas de Nuestro Padre Jesús Nazareno devolver la túnica antes del Domingo de Resurrección y el farol a la llegada de la procesión.

La Hermandad del Cristo del Amor informó a todos los hermanos que “los días 27, 28 y 29 del corriente, de siete a nueve de la noche, se repartirán las túnicas en la iglesia de San Juan de los Caballeros, entrando por la puerta de la sacristía”. Y la Hermandad del Santo Crucifijo de la Salud: “Se participa a los hermanos que durante los días que preceden al Sábado de Pasión, de 8 a 9, en la sacristía de San Miguel, podrán recoger los sitios para la procesión penitencial de la mañana del Viernes Santo”. El sábado previo al Domingo de Ramos, y patrocinado por la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de San Juan Bautista, tuvo lugar en el salón de actos de la Escuela Profesional de Comercio un acto literario-musical, en el que fueron interpretadas por la Orquesta de Cámara, que dirigía José Martínez Carmén, las “Siete Palabras de Nuestro Señor Jesucristo”, de Haydn. A esta interpretación musical precedió una interesante disertación a cargo del director de este Instituto Nacional de Enseñanza Media, ilustrísimo señor José Cádiz Salvatierra, quien desarrolló el tema ‘Haydn gaditano’, exponiendo sintéticamente las relaciones entre el citado músico y tan bellísimo rincón andaluz. En la interpretación musical se intercalaron diferentes proyecciones del rostro de Cristo Crucificado, escogidas entre las mejores obras de nuestra imaginería religiosa. Dichas proyecciones serían comentadas por el R. P. Antonio de Viu, S. J.