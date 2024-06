Lina: la revista también es cultura

La serie de Movistar Plus sobre Lina Morgan debería recordarnos lo poco y mal estudiada que está la cultura popular, y dentro de ella la revista, en nuestro país. Aunque mejorable en algunos aspectos, sobre todo por la inclusión de demasiados testimonios de personajes que no tienen nada que decir sobre la protagonista, la serie tiene el valor de rescatar documentos de sumo interés sobre la vida y la personalidad de Lina Morgan como vedette, actriz y empresaria, y ofrecer valiosos apuntes sobre la revista, el teatro cómico, y la comedia cinematográfica y televisiva desde 1952 hasta la retirada de la actriz en 2010. Al hilo de su vida se evocan empresarios –Matías Colsada, por supuesto–, teatros –desde los del Paralelo barcelonés de sus inicios hasta la compra de La Latina– y vedettes, actores y actrices –Maruja Tomás, Raquel Daina, Florinda Chico, Esperanza Roy, Tony Leblanc, Gila, Ángel de Andrés, Juanito Navarro, Antonio Garisa, Zory y Santos, López Vázquez, Sazatornil– que son nombres esenciales del espectáculo que en muchos casos, sobre todo en cine y televisión, tuvieron ocasión de mostrar también sus registros dramáticos (lo que no significa, como pretende el tópico, que lo dramático sea superior a lo cómico).

La visión de esta serie me trajo a la memoria a dos grandes empresarios del Paralelo de los años 20 y 30: Josep Ventura i Gannau, que construyó el gigantesco Teatro Circo Olympia, con capacidad para 6.000 espectadores y los medios más modernos, incluida la posibilidad de convertir la gigantesca pista central en una piscina para espectáculos acuáticos, y Manuel Sugrañés, creador de los espectáculos más suntuosos y modernos, inspirados en los shows de Broadway, Londres y París, que entre 1920 y 1936 dirigió el Apolo, el Principal Palace, el Teatre Nou o el Teatre Còmic, obteniendo inmensos éxitos con las revistas Kiss-Me, La camisa de la Pompadour, Las vampiresas o Las Leandras, que importó del madrileño Teatro Pavón con Laura Pinillos en el papel que en Madrid interpretaba Celia Gámez.

Si desean evocar sus espectáculos tienen el estupendo doble CD Las revistas del Teatro Cómico de Barcelona, 1925-1925 con las canciones que el maestro Enrique Clará compuso para sus espectáculos, cuyas letras escribieron él y los populares Amichatis y Josep María de Sagarra. Merecen ser estudiados. Fueron los Florenz Ziegfeld españoles.