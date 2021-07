Escribía ayer que, si la investigación policial confirma el relato de los testigos, el asesinato del joven Samuel sería la manifestación de una forma de odio, la homofobia, emparentable con el racismo supremacista blanco o el racismo ario. Tras la consigna coreada en las concentraciones de Madrid en protesta por la muerte de Samuel y contra la homofobia, y la violencia final en que se degradaron, hay que recordar que amenazar y atacar física o verbalmente a alguien a causa de su ideología es tan perverso como hacerlo por su raza o su sexualidad; que los "o paras de grabar o te mato, maricón" y "maricón de mierda" que, según los testigos, gritaron sus agresores a Samuel es tan repugnante como el "Ayuso, fascista, estás en nuestra lista" que se oyó en la manifestación de Madrid.

Si ayer recordaba que el racismo y la homofobia alcanzaron su siniestra cumbre en los campos de exterminio nazi, es necesario recordar que el exterminio de quien piensa de otra forma alcanzó sus siniestras cumbres, además de en la Alemania nazi, en la Rusia o la China comunistas.

¿En qué "lista" está Ayuso? ¿En una parecida a las que allí mismo, en Madrid, elaboraban comunistas y anarquistas durante la Guerra Civil? ¿Se referían los manifestantes que coreaban esta infamia a las listas de civiles inocentes fusilados? Porque no es revisionismo afirmar que en aquel Madrid se fusiló tanto como en la Sevilla de Queipo. ¿Sabían estos energúmenos lo que coreaban? Desearía que no. Temo que sí. Imbéciles irresponsables o canallas. ¿Qué puñetas tienen que ver Ayuso o Almeida con el asesinato de Samuel, en el caso de que quedara demostrado por la investigación policial su carácter homófobo? ¿Qué relación existe entre que se cuelgue una bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Madrid y este asesinato, como sugiere el infame tuit de Monedero contra Almeida? ¿Alguien medianamente sensato puede creer que el PP es un partido homófobo? Con razón le replicó el alcalde: "Sólo una mala persona puede banalizar un delito de odio. No todo vale".

Desgraciadamente parece que para algunos todo sí vale para demonizar a la oposición, alentando ese "Ayuso, fascista, estás en la lista" de tan siniestro recuerdo en un país que no debería olvidar el significado de estas palabras. El odio al adversario político, excitando la agresividad contra él, es tan repugnante y peligroso como la homofobia, el racismo o la xenofobia.