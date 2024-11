Apuntó a su mujer y le disparó en la cabeza y el cuello, matándola. Después se suicidó. Ha sucedido en Estepa, el sábado. Ella se llamaba María Celeste y tenía 46 años. Lo presenció su hijo de 11 años. No me imagino como se puede sobrellevar este horror. Espero que él y su hermano, de 17 años, puedan superar esta trágica orfandad por asesinato y suicidio. Ojalá reciban toda la ayuda posible de su familia, de sus amigos y compañeros, de los psicólogos y, si son religiosos, de Dios. No había denuncias previas ni su entorno tenía noticia de malos tratos.

Con este asesinato son ya diez las mujeres asesinadas en Andalucía en lo que va de año, y 41 en España. Desde 2003 el total de víctimas asciende a 1.285. A las que hay que sumar 61 menores asesinados desde 2013 hasta hoy, ocho de ellos en este año. Aunque de momento sea el año con menos víctimas desde 2003 –el peor fue 2008 con 76 asesinatos y los menos letales 2016 y 2021 con 49– son cifras intolerables. Con el agravante de un crecimiento desde 2021: si aquel año, como se ha dicho, se cometieron 49 asesinatos, en 2022 fueron 50 y en 2023, 58. Ningún consuelo hay en ello porque 41 mujeres asesinadas sigue siendo algo intolerable.

El presunto asesino había nacido en 1976. Se educó en democracia tras el restablecimiento de los derechos de las mujeres con los Pactos de la Moncloa en 1977 y con la Constitución del 78, el mismo año en que nació María Celeste. Pero el machismo no se erradica de un día para otro a través de modificaciones legales y constitucionales. Es una tarea educativa desde la infancia. Y la naturaleza humana es la que es en lo que se refiere al desprecio de la vida del otro, la consideración de la pareja como posesión, la coacción de su libertad y el recurso a la violencia homicida. Aquel “la maté porque era mía” sigue existiendo. De poco le ha servido a María Celeste haber nacido el mismo año de la Constitución y vivir en una sociedad teóricamente igualitaria.

¿De edades hablamos? ¿De recuperación de los derechos de la mujer y la educación en igualdad que deberían erradicar el machismo y la violencia que conlleva? Mientras escribo llega la noticia de que se investiga como posible violencia de género el asesinato de una menor de 15 años apuñalada en el cuello el domingo por la noche en Orihuela y la detención de un joven de 17 años como presunto culpable. No hay razones para el optimismo.