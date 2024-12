¡A la mesa!Aldama ha tirado de la manta

No ha tirado de la manta de cualquier manera, sino dejando al descubierto todo lo que tapaba. Víctor de Aldama ha hecho un buen roto al Psoe, aunque eso no significa que haya que dar por sentado que todo lo que cuenta sea cierto. Falta que aparezcan otros testigos y que actúen los expertos en falsificaciones, pero con la declaración de Aldama pintan bastos para el Psoe … y para Pedro Sánchez.

Aldama conoce bien el mundo de las cloacas en el que se mueven personajes de traje y corbata, y no ha dudado en recoger todo lo que podría servir de soporte si un día se veía obligado a defenderse. Las conversaciones de whatsapp no se borran al darle a un botón, permanecen en los móviles. Y entre la UCO, que desentrañan esos sistemas, y Aldama, que hacía copias de lo que le llegaba y de lo que conocía, el equipo de Pedro Sánchez se encuentra en una situación comprometida.

En el Psoe dicen ahora que Aldama es un estafador, y es posible que lo sea, pero sabe nadar y guardar la ropa al mismo tiempo; guardaba todo lo que podía comprometer a quienes en un momento cayeran en la tentación de intentar enredarle. En sus tres horas de declaración en el Supremo ha aportado las pruebas que dijo que aportaría, y si bien algunas pueden ser irrelevantes, o falsas, otras demuestran que en el Gobierno se hacían favores importantes a cambio de mordidas, puede que algunas estuvieran relacionadas con financiación ilegal del partido, y se repartían por igual tacos de billetes que contratos ficticios de compra venta de pisos, pago de alquiler a la pareja circunstancial de un ministro o alquiler de apartamento en el que señoritas ejercían la profesión más antigua del mundo con clientes bien conocidos en el mundo de la política. Los dirigentes del Psoe y del Gobierno intentan defenderse. Todo es mentira, no hay caso, nadie conoce a Aldama, nunca pisó Ferraz, hay que poner el acento en que Ayuso vive en un piso investigado por Hacienda, eso sí que es grave; Sánchez y su familia sufren la persecución de una trama criminal de jueces y periodistas que no aceptan la legitimidad de este Gobierno. Incluso la UCO no parece fiable a un sanchismo cercado por la corrupción que nota ya el desafecto de socios que empiezan a sospechar que no les favorece apoyar a un presidente desacreditado.

Aldama quizá no sea al hombre más honrado, pero es indudable que se ha movido en el círculo cercano a Sánchez. Un importante “conseguidor” para infinidad de empresarios que necesitaban favores del Gobierno. Con dinero de por medio. Cuando han llegado los problemas, se ha visto señalado como el único delincuente de una red que se ha hecho de oro. Y ha tirado de la manta, claro. Los jueces tendrán la última palabra, pero Aldama se puede llevar por delante importantes biografías.