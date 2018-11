Ea, ya estamos a una semana de las elecciones autonómicas y la verdad es que no está nada fácil el decidir qué hacer. Para colmo cometí el error de ver un poco del debate de los cuatro candidatos el pasado lunes, y eso empeoró la duda. Unos promoviéndose para gobernar, pero cuando lo han hecho en España, aquí ni lo hemos notado. Otros prometiendo que no pactarán con el partido que ahora gobierna, pero lo han sustentado hasta aquí, lo que les convierte en cómplices de lo que dicen que han hecho ¿no? Los más novedosos prometiendo no pactar pero sí acuerdos para que no entren los otros, pero se les olvida que en el pasado también partieron peras con los actuales gobernantes e incluso tuvieron la vicepresidencia. Alguna responsabilidad tendrán ¿no? Y finalmente, los que gobiernan, que no pueden prometer nada porque no se entiende que no lo hayan hecho ahora que pueden. En fin, que nos prometen de todo pensando que el tiempo hará que se olvide lo dicho. El colmo: incluso uno de los candidatos de la derecha promete estabilidad en el empleo en el Ayuntamiento de Jerez, el mismo en el que él y los suyos hicieron una indecente purga hace pocos años dejando en el desamparo a muchas familias. ¿Alguien se puede creer algo de todo esto?

Pero lo peor es que mientras cada uno busca un titular para salir en la prensa, no escuchamos a nadie decirnos qué es lo que realmente piensa hacer si finalmente consigue gobernar. Lo que realmente me gustaría saber para decidir mi voto, es qué diferencia a unos de otros si llegan al poder. En qué nos beneficiaremos los andaluces. Por desgracia ahora mismo, la impresión que tengo es que todo dependerá de lo que pase en las generales y una vez más veremos a los que decían que no harían tal cosa decir que lo hacen por el bien general. Al final comprobaremos que todos los candidatos tienen bien aprendido el dicho de que la caridad bien entendida comienza... ¡por uno mismo!