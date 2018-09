Cada vez tengo más la sensación de estar haciéndome viejo y cascarrabias, pues no alcanzo a comprender cómo se toleran cosas que leo en el Diario. No concibo que un golpista denuncie al juez que le investiga y haya que gastarse medio millón de euros para proteger al juez que ejerce su trabajo. Para colmo, la ministra de Justicia se atreve a decir que es un problema particular del juez. ¿Si la acusan a ella de prevaricar por pagar la defensa del juez también es un tema privado? ¡Joé, en qué manos estamos! Así que ya saben, le ponen una querella a quien les caiga mal, y al menos le joden obligándole a contratar defensa ¡Increíble! Además, creo que si el juez Llarena hubiese sido francés o alemán, veríamos al Ministerio de Asuntos Exteriores llamando al embajador belga y diciéndole bien alto por donde se podía meter su juez la querella presentada por el golpista y sus cómplices. Vamos, sobre todo dejándole bien clarito que somos un país soberano, con Constitución propia, aun cuando a muchos que disfrutan de libertad gracias a ella no les guste, y que no nos va chulear el primer juez extranjero que quiera salir en los periódicos. Vamos, es que ya que nos vacile la justicia belga suena a cachondeo. Entretanto nuestros dirigentes siguen entreteniendo al país con chorradas, pero nadie legisla sobre el desempleo, ni sobre la obligación de dar medios adecuados a los profesionales de la sanidad, ni para solucionar el problema de la gran cantidad de españoles que no tiene techo donde cobijarse, ni el de la cantidad de mayores que no tiene ingresos mínimos para sobrevivir con dignidad, ni para atajar la pobreza que cada vez afecta a más familias. Eso sí, unos y otros se lo pasan bomba discutiendo sobre lazos, independencia, y cosas así, que a nadie le solucionan nada en su vida diaria. Aquí, en Jerez, además, asistimos al bombardeo continuo de algunos reclamando hacer todo lo que no fueron capaces de hacer cuando gobernaban... ¡la nueva política!