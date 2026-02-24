Algo pasa en las cumbres

No sé quién es más estúpida, si Cumbres Borrascosas o yo. Porque sabía, no se puede decir que no lo supiera porque lo sabía, que la cinta de Emerald Fennell lo único que tenía del libro de Emily Brönte era el título y los nombres de los personajes. Ah, sí, y un par de frases sueltas en la película. Puedo soportar las adaptaciones libres pero no los insultos a la inteligencia. Por internet circula un meme que describe mejor que yo el sentimiento que produce la película: Emily Brönte murió de tuberculosis y aún así esta película es lo peor que le ha pasado jamás.

Es necesario dejar claro, para el futuro, la diferencia entre “basado en” e “inspirado por”. Parece lo mismo, pero no lo es. Podría soportar este esperpento si fuera precedido por un “inspirado” pero no puedo con un “basado”. No hay nada del espíritu de Brönte aquí, sino que parece haber franquiciado solo la marca y liberado el contenido al albur de la interpretación de la directora.

Los anacronismos son lo de menos porque en las adaptaciones se puede y hasta se debe jugar con ellos. Sin embargo, lo que funciona en la María Antonieta de Sofia Coppola, no funcionan aquí porque no hay marco que lo sostenga. La película no solo degrada la obra en general sino que se divierte degradando especialmente a Isabella y convirtiéndola en una caricatura irreconocible que consiente la violencia de Heathcliff voluntariamente. Estimado lector: no es así.

Pero una vez más la idiota soy yo, porque lo sabía. Porque había leído las críticas, había visto los trailers, y aún así he pagado una entrada de cine para verla. Le estoy dando lo que pide: mi dinero y mi atención creando más contenido dedicado a una infame película que mancilla el legado inmortal de una escritora inteligente y audaz.

Sin embargo, lo que verdaderamente me horrorizó y me motivó a escribir estas líneas fue algo mucho más banal: había gente llorando en el cine. Aún no lo supero. Generaciones de espectadores creerán toda su vida que esta COSA es la trama real de Cumbres Borrascosas. ¿Cuántos no habrán comprado el libro, emocionados esperando encontrar una historia de amor apasionada y cursi, y habrán huido decepcionados ante tanta crueldad, odio y venganza?

Es, sin embargo, el signo de los tiempos: la simplificación hasta el absurdo de todo lo complejo, la reducción del dolor a un trance pasajero y superfluo, la consumación inmediata de las pasiones. Fennell ha dicho que esta es la recreación en película de lo que ella sintió al leer la novela en su adolescencia. Si es así, la comprensión lectora deja mucho que desear en los planes de estudio de Reino Unido.