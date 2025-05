Lo que el PSOE llamaba “basura”

Lo peor no es que la televisión pública nacional apueste con La familia de la tele por lo que los socialistas llamaban “programaciones basura” que marcaron y marcan el éxito de una cadena privada. Ni que se haga bajo un Gobierno “de progreso” encabezado por el PSOE, se supone que histórico defensor de la cultura en su sentido más exigente y menos mercantilista, lo que incluía la lucha “cargada de fuerza simbólica” contra la telebasura.

No miento. En el programa socialista para las elecciones de 2004 se escribía: “El auge de las programaciones ‘basura’, la confusión reinante entre cultura y mercado, el imparable proceso de estandarización de los productos culturales, han sido la nota dominante en los últimos ocho años. La Cultura corre el riesgo de convertirse en un mero complemento de la industria del ocio si no se arbitran medidas de excepción en la próxima legislatura. Un gobierno progresista deberá atenuar esta caída del mundo cultural con una Ley de Excepcionalidad Cultural: la Cultura no es una mercancía más; la Cultura es un derecho y un deber del ciudadano… El PSOE creará un nuevo Ministerio que, bajo la denominación de ‘la Cultura y la Comunicación’, englobará las políticas de medios de comunicación bajo la perspectiva cultural. Como actuación prioritaria, cargada de fuerza simbólica, se propone la eliminación de los contenidos basura de la programación televisiva. El Estado también debe velar por que los propios programas culturales, especialmente los financiados por los medios públicos, respondan a las exigencias de calidad, pluralismo, creatividad…”.

Ahora es RTVE quien afirma que María Patiño, Aitor Albizua, Inés Hernando y Belén Esteban son “cuatro comunicadores reconocidos por su cercanía y profesionalidad, capaces de generar confianza y transmitir los valores asociados a la televisión pública y construir una televisión de autor para todos los públicos”.

Siendo grave esta vulneración de la función de la televisión pública y esta apostasía del ideario socialista, aún peor fue la cutre pobreza del tan anunciado debut, la pésima realización técnica, lo escuálido de la representación, el aire de teatrillo pobretón que tuvo la cosa. Una curiosidad: ¿qué dirán, si dicen algo, los muy progresistas y cultos consejeros de RTVE nombrados por el Congreso de los Diputados tras ser propuestos por los muy progresistas PSOE, Sumar, ERC y Podemos?