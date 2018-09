¡De una puñetera vez!

¡vaya país de pandereta que tenemos! Mientras según el Instituto Nacional de Estadística, entre las 10 ciudades más pobres de España, 9 son andaluzas, y Jerez, nuestro Jerez, es la quinta ciudad con más paro del país, los partidos en el congreso están enzarzados en una estúpida lucha a ver quién ha mentido más en su currículum, e incluso se atreven ya hasta a juzgar la calidad de los trabajos académicos que puedan haber hecho los demás. ¡La leche! Los políticos deben tener claro que nadie, absolutamente nadie, los ha elegido por su currículo académico, ni por sus tesis ni máster ni la madre que los parió. A los políticos solo se les pide que cumplan lo que prometieron para ser elegidos, que sean honestos y no roben, y que si no son capaces o no pueden hacer lo que dijeron que iban a hacer, se vayan a su casa y dejen paso a otro que lo intente. No quiero políticos lumbreras académicamente. Quiero políticos inteligentes aunque no tengan ningún título universitario. Quiero políticos como mi madre y tantas madres, que sin saber leer ni escribir, cada mes hacía la multiplicación de los panes y los peces para que toda la familia pudiese comer con una paga de miseria. Quiero políticos honrados y que aprendan de como muchas familias con sueldos irrisorios han conseguido llevar dignamente a sus hijos al colegio este mes a pesar de la falacia de la educación gratuita. Me da igual cuanto títulos tengan, ni como lo obtuvieron ni para qué los quieren. Me conformo con que no mientan, con que no nos hagan promesas incumplibles, que no nos distraigan con discusiones estúpidas que a nadie preocupan y se dediquen en cuerpo y alma a conseguir que tengamos oportunidad de trabajar, de pagar nuestra vivienda y llevar un plato a la mesa cada día. Que se preocupen de ese 20% de españoles (entre ellos dos millones y medio de niños y niñas), que están en riesgo de pobreza y dejen las peleas curriculares para cuando vayan a las tertulias. Vamos, dicho lo más suave que se me viene a la mente... que se pongan a trabajar... ¡de una puñetera vez!