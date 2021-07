Pedro Sánchez no se resigna a lo que indican los sondeos -todos excepto el CIS de Tezanos- y en su afán de ganar nuevamente las elecciones cuando las convoque, y mantenerse en el poder -afán lógico- ha entrado en una dinámica desenfrenada para atraer votos a cambio de repartir dinero a espuertas, como si las arcas públicas fueran un saco sin fondo.

Confía en los fondos europeos para sacar adelante sus propuestas e iniciativas, pero esos fondos sí tienen límite, fechas de entrega, exigencias sobre su destino y control de que se cumplen con todos los requisitos. Hasta ahora Bruselas sólo ha mandado alguna señal de cuidado, por ahí no, sin más. Pero es conveniente no dejar de lado las advertencias que llegan de Bruselas o de Fráncfort, sede del BCE.

Calviño aparentemente se pliega a las exigencias de Yolanda Díaz y se plantea la subida del salario mínimo antes de final de año ¿Salen las cuentas? El Gobierno anuncia una oferta pública de empleo de más de 30.000 personas, la oferta más grande de toda la historia. ¿Salen las cuentas? Los gallegos hemos recibido con entusiasmo la reducción de tarifas de la AP-9. Misma pregunta: ¿salen las cuentas? Sánchez no ha podido reducir el número de ministerios porque se plantó Podemos al alegar que por los pactos de coalición le correspondían cinco carteras. ¿Salen las cuentas con 22 ministerios y los centenares de altos cargos y asesores de importante sueldo que llevan aparejados? Desde el Ministerio de Administraciones Públicas o como se llame ahora no hay un duro para los ayuntamientos. ¿Cómo se come eso? ¿Hay fondos o no hay para cumplir con lo que se anuncia? Los ayuntamientos son las administraciones más cercanas al ciudadano y los que más esfuerzo hacen para paliar sus carencias. Algo no encaja. Estos días los gobiernos regionales se quejan de que no llegan las vacunas en las fechas y cantidades prometidas. ¿Hay problema para pagar a las farmacéuticas y están cortando el grifo al Gobierno? ¿Y qué hay de las necesarias políticas para paliar los efectos devastadores del incremento brutal de la factura energética?

A Sánchez y a los ministros se les llena la boca con promesas con las que encandilan a unos españoles que necesitan esperanza para afrontar un futuro que se presenta negro; y está bien que el Gobierno intente tranquilizar a sus ciudadanos. Pero anunciar lo que no se está seguro de cumplir es inmoral. Por mucho que la UE nos llene de euros. Porque se trata de euros que vienen con manual de instrucciones de obligado cumplimiento, y puede ocurrir que un día Bruselas se harte de pedir prudencia y decida que ha llegado la hora de meter en cintura a Sánchez y Calviño.