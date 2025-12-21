Sumar tiene una gran culpa

Siempre es bueno que haya niños traviesos en casa. Siempre es bueno que esté Puigdemont en su exilio con una amnistía pendiente y que Junts retire su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, con Miriam Nogueras ejerciendo de mujer fatal, pero sin permitir que caiga. Sin embargo, el mayor culpable de que el sanchismo siga en el poder no es Junts, sino los de Sumar. El movimiento formado por comunistas de Izquierda Unida, el PCE y otros, junto a los de Más Madrid, Compromís valenciano, los ecologistas y comunistas catalanes de los Comuns y no sé qué más, todos ellos forman parte del Gobierno, en coalición con el PSOE. Son responsables de lo que sucede. Bastaría con que el movimiento de Yolanda Díaz rompiera su apoyo para que Pedro Sánchez se viera forzado a convocar elecciones.

Si el Gobierno está presidido por un señor rodeado de presunta corrupción y mordidas en las obras públicas, y que tiene bajo sospecha las cuentas de su propio partido, y que designó como secretarios de Organización del PSOE a dos amigos suyos que han pasado por la cárcel y a ver qué sucede con ellos, una gran culpa la tiene Sumar.

Si el Gobierno está presidido por un señor que alardeaba de feminismo, pero hizo la vista gorda cuando militantes socialistas denunciaron casos de acoso sexual en el PSOE a mujeres, una gran culpa la tiene Sumar.

Si el Gobierno está presidido por un señor que ha toreado casi todas las medidas sociales de su vicepresidenta de Sumar, mientras la señora Yolanda sigue estrenando modelitos y diciendo que es la gran defensora de los jóvenes y los trabajadores, pero la gente se ríe, una gran culpa la tiene Sumar.

Si el Gobierno está presidido por un señor que ha contribuido a que la gente piense que Sumar es un grupo al que sólo le interesan los sillones de ministros y las pagas que cobran, pase lo que pase, condenen a quien condenen, una gran culpa la tiene Sumar.

Si en Sumar se conforman con ser cómplices por omisión, ante tantas indecencias, la culpa la tiene Sumar.

Si Sumar nunca llegará a nada, porque será arrastrado a la miseria por el PSOE sanchista, la culpa la tiene Sumar.

No son capaces de mirar hacia el futuro y de presentarse como una alternativa digna para la izquierda. Y así siguen, de compadres y comadres, dando pasos hacia la desaparición. Será pan duro para hoy y hambre para mañana.