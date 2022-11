Lo contradictorio

LO que se contradice es lo opuesto a lo coherente, en mi opinión, única actitud capaz de conducirnos a buen puerto.

De un buen tiempo a esta parte, vivimos inmersos en contradicciones. Raro es el asunto, desempeño o sentimiento que no se está viendo, más que afectado, infectado, por la fiebre de lo discordante. Mala cosa, cuándo de este modo sucede y casi nadie parece, no ya clamar en contra, más ni siquiera mostrar oposición.

Hace pocos años, los coches eléctricos eran, desde el punto de vista técnico y de desarrollo, casi un “imposible”. A raíz de la pandemia -no sé el por qué, pero la coincidencia es irrefutable-, no sólo constatamos que no era así, si no que la electrificación del automóvil se impone y, en poco tiempo, será incluso obligada, ¿qué ha pasado?, ¿a qué este radical cambio en una industria imprescindible -probablemente la primera en importancia- en el mundo industrializado? Petróleo, sobra; en cuanto a contaminación, nos encontramos ante una falacia: es obvio que un coche eléctrico contamina mucho menos que uno de combustión, pero sólo a la hora de conducirlo, porque si bien un motor eléctrico no produce emisiones contaminantes, para producir las baterías necesarias para su funcionamiento son necesarios procesos que contaminan mucho más que las que hacen falta para fabricar un motor tradicional, diésel o gasolina. Además, la vida de etas baterías, por tanto del motor eléctrico, es mucho menor que las de combustión. Y parar terminar, su almacenamiento, eliminación o posible reciclaje, es tremendamente complejo, costoso y … ¡curioso!, contaminante ¿Se venderían coches eléctricos si la gasolina fuese barata?, ¿por qué, con el precio de la luz en cotas insoportables, está agresiva imposición de “lo eléctrico?, ¿quién juega con nosotros?, porque el motivo por el que lo hacen, está claro.

Las feminazis “redactan” leyes -¡Madre del amor hermoso!- que permiten la reducción de penas a violadores, pederastas y demás monstruos sexuales… ¿coherente?

Cazar una liebre, un “guarro”, una perdiz o un venao es un “crimen”, pero todos los que así dicen, comen pollos, merluza, cerdo, boquerones o chuletones… ¿coherente?

No ha habido una sola mujer relevante en ningún gobierno comunista en los ochenta años de historia de esta ideología, pero el feminismo es … de “izquierdas”, ¿coherente?

Después de un golpe de Estado -no fue otra cosa la declaración de independencia por los separatistas catalanes-, el gobierno reduce las penas por sedición… Es como si después de sufrir un robo en casa, dejases la puerta abierta… ¿coherente?

En los países comunistas -China el primero y Rusia el segundo- el medio ambiente quedó, y continúa, arrasado, sin embargo los que se dicen “ecologistas” son de “izquierdas”, ¿coherente?

Nuestro primer proveedor de gas natural, Argelia, es traicionado por la firma de un acuerdo con su país enemigo, Marruecos -por otra parte, amigo sólo de sí mismo-, con lo que perdemos gas y aumentan sus precios, ¿coherente?

La palabra con la que se comprometen nueve de cada diez hoy, es papel mojado mañana, ¿coherente?

Las fronteras están abiertas para los inmigrantes ilegales, las prestaciones sociales facilitadas, y las pagas remuneradas … peeero, ingentes cantidades de ciudadanos legales no llegan ni a cobrar su pensión, carecen de un techo digno bajo el que sobrevivir, esperan meses para ser atendidos por la sanidad pública, y se ven acribillados a formularios, permisos, licencias, pasaportes o visados si quieren moverse de su país… ¿coherente?

Sólo en el siglo XX, el comunismo causó más muertes que ningún otro conflicto en la Historia… pero el movimiento “pacifista” es de “izquierdas”.

¡España va bien!, pero el déficit público -el dinero que debemos todos los españoles a quien nos lo ha prestado, y que tenemos que devolver… con intereses- bate récords cada semana, alcanzando ya más de un BILLÖN y medio de euros, ¿coherente?

La Dirección General de Tráfico gasta cientos de millones de euros -que no tenemos- en helicópteros, carísimos radares, patrullas, drones, motoristas, sistemas de detección… pero el 70% de las carreteras están en mal o pésimo estado, o necesitan reparaciones básicas urgentes, ¿coherente?

Los montes se queman, nos gastamos muchos cientos de millones de euros -que no tenemos- en sofocar el fuego y salvar lo poco que quede, pero se prohíbe el pasto del ganado -que limpia el monte-, se prohíbe tocar, podar o cortar un miserable arbusto, aunque sea lo que se deba hacer, por “protección ecológica”, ¿coherente?

En la nueva ley animalista se castiga con más dureza dar una patada a un animal que a una mujer; o, si atropellas un ave puedes ir a la cárcel… ¿coherente?

Podría seguir otras dos o tres páginas, pero ya no tengo más espacio. En fin… contradicción tras contradicción y todo contradictorio. Ya nos veremos al final del camino.