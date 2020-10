Las Urgencias de Jerez se quedan huérfanas

Hoy día 28 de octubre las Urgencias del Hospital de Jerez vivirán un hecho histórico. Cuando cualquier profesional se jubila, todos sus compañeros y amigos suelen despedirle con mensajes de alegría y respeto a toda una trayectoria profesional. Tengo por costumbre no faltar a estos homenajes, pues admiro la sabiduría práctica de mis mayores que tanto me han enseñado.

La marcha del Dr. D. Luis Pérez-Bello Fontaiña tiene unos matices diferenciales. El sentimiento que tenemos los que hemos trabajado a su lado es agridulce, porque por un lado le deseamos lo mejor en esta nueva etapa, a sabiendas que merece ese merecido "descanso del guerrero", pero por otro sabemos que un Servicio como el de Urgencias sufrirá una pérdida insustituible. Mi compromiso con este hospital me conduce a la egoísta sensación de que su ausencia será notable.

Si usted ha estado alguna vez ingresado en el área de Observación de Urgencias, no habrá tenido problema en identificarlo. Su mera presencia no pasa desapercibida, mantiene su acento gallego a pesar de haberse afincado en Jerez hace más de treinta años, peina canas desde joven y su carisma es su principal seña de identidad. Todo gira en torno a él porque es un referente callado, de esos que nunca necesitaron ostentar un cargo de responsabilidad para serlo. Su mayor mérito profesional es la unánime admiración que todos los profesionales sin excepción le profesamos.

Las Urgencias son un área del hospital caracterizado durante años por la hiperdemanda asistencial, donde ya en tiempos previos a la pandemia nos acostumbramos a trabajar con un índice de ocupación de sus camas y actividad asistencial de una intensidad mayúscula. Su atención precisa de un líder clínico asertivo, comprometido con sus pacientes, y co-responsable de las decisiones de sus colegas de profesión. Se ha dejado la piel y la vista, que no el ojo clínico, en un puesto de trabajo en el que sus predecesores no hemos aguantado más de una década buscando cambios de puestos laborales en otros destinos conscientes del desgaste que la medicina de Urgencias produce.

Hace unos días, en mi casa, en una conversación privada, acordábamos en una lección más de humildad y liderazgo callado que no habría ningún tipo de acto de reconocimiento. Así es Luis, generoso por los cuatro costados, siempre pensando en los miles de pacientes que anualmente pasan por Urgencias. Decidimos que no es tiempo de celebraciones y que los sanitarios hemos de seguir haciendo frente a este virus sacrificando nuestro modo de vida para no enfermar y poder continuar con nuestra misión y vocación de servicio.

Podría contaros muchas lecciones más recibidas de todo un referente de este hospital. Este es mi pequeño reconocimiento a un gran amigo, que nos deja huérfanos en las Urgencias a muchos que lo tenemos como nuestro ejemplo a seguir en la vida. Me costará mucho decirte adiós, viendo cómo hasta el último día eres el primero en llegar y el último en irte del servicio. En este tiempo sólo hemos discutido por ver quién escribía ese ingreso o realizaba esa técnica de madrugada en nuestras guardias en esa UCI que tanto te quiere, nos hemos peleado por que el otro no hiciera más trabajo, nunca por lo contrario.

Me consuela pensar que algo nos queda de ti y que los pacientes se beneficiarán de ello. Has de llevar con orgullo la formación de más de treinta generaciones de residentes, la admiración de tus auxiliares, celadores, administrativos y enfermería, que siempre te han homenajeado con tanto cariño en las reuniones de Feria y Navidad, el respeto de los colegas que tuvimos la suerte de trabajar a tu lado y el amor que diste a todos tus pacientes.