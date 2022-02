Se van al norte

Las grullas, vuelven a sus lugares de cría después de haber pasado algunos meses invernales entre nosotros. Muchos jerezanos me han preguntado estos días e incluso los han grabado que son esas aves que volando en V emiten un alegre ruido; un trompeteo.

En una fecha concreta del mes de diciembre y otra de enero ha habido a nivel nacional un censo de éste ave. A un grupo de amigos se nos asignó el cuadrante noroeste de la provincia y ahí como en años anteriores no han faltado a su cita con la campiña jerezana. Probablemente desde tiempos remotos en las cercanías de Mesas de Asta que en años de lluvia tienen una gran laguna, y las zonas bajas de nuestros alrededores concretamente el brazo que antiguamente unía el Guadalete con el Guadalquivir, son zonas muy querenciosas para ellas. Sin ir más lejos a menos de cinco kilómetros en línea recta del centro de Jerez los bandos de grullas han estado todo ese periodo hasta un número máximo de 850, paradójicamente casi todo el tiempo en las cercanías del futuro, y discutido, Parque eólico de El Barroso. Esta presencia era bien conocida en los cortijos de principios del siglo pasado puesto que en los cortijos había una figura “el grullero” encargado de espantarlas para que no hicieran algún tipo de daño en los sembrados.Pero como he dicho ya se van hacia sus lugares de cría en el norte de Europa y Escandinavia. Allí en los terrenos pantanosos y en las turberas pondrán sus nidos y sacarán sus crías que en el primer viaje al sur vendrán también con ellas. Es un ave muy admirada en aquellos lares dándole un tratamiento mágico y respetuoso. Los lapones del norte de Finlandia la llaman “el ave que es tan alta como un hombre”.Ya escribimos en su momento que hasta los años 50 del siglo pasado criaban en la antigua laguna de la Janda donde los más ancianos habitantes del lugar recordaban sus espectaculares paradas nupciales. Hoy en día nos tenemos que conformar con verlas en nuestros contornos y disfrutar con su maravilloso y alegre canturreo.Buen viaje. Os esperamos el año que viene.