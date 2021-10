Sobre la venta del Convento del Espíritu Santo

Saltó la alarma, el descontento y la indignación en Jerez por la publicación del anuncio de la venta del Convento del Espíritu Santo en una plataforma online. Una noticia que en pocas horas de hizo viral tanto en redes sociales, como en diferentes medios de prensa local y a nivel nacional. Que la ciudad haya sido noticia por “mal vender” su propio patrimonio… cuanto menos te duele si tienes un mínimo de sensibilidad por su Historia del Arte.

Duele porque evidentemente nadie ha hecho las cosas bien. No se puede entender que uno de los complejos conventuales más antiguos lleve muchísimos años abandonado a su suerte, al expolio y a los cacos. ¿Cómo no se llegó a declarar Bien de Interés Cultural (BIC)?

Un cenobio edificado en el siglo XVI, con más de 4.000 metros cuadrados de superficie construida y una preciosa Iglesia Renacentista. Aunque no son muchas las personas que han tenido acceso a su interior, sí es bien conocida la arquitectura exterior de su ábside, dibujando el lateral derecho de una de las vistas más bonitas de la Catedral si bajamos la cuesta desde San Ildefonso… ¡Ah no! Perdón, no me acordaba que también hemos desvirtuado esa panorámica por culpa de una casa que han construido en medio…Como ciudadana de Jerez, confío en que los responsables de preservar nuestro patrimonio se “partan la cara” por protegerlo y ampararlo bajo la Ley del Patrimonio Histórico Español vigente. Pero veo que espero demasiado. Al menos hay voces en la ciudad que denuncian este tipo de situaciones, que les dan visibilidad e intentan que las cosas cambien aunque sea difícil.

En definitiva, esta “oportunidad para inversores” (que se veía venir tarde o temprano) personalmente me da muchísima pena y vergüenza. Y su precio es de risa, el patrimonio artístico tiene un valor incalculable.