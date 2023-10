Amazon y los monopolios

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y las fiscalías generales de 17 de sus estados acaban de presentar una demanda contra Amazon por supuestas prácticas monopolísticas. Le atribuyen todo tipo de tretas para evitar que “sus competidores actuales puedan crecer o que emerjan competidores nuevos”, según refleja el organismo público norteamericano. La descripción del comportamiento de la multinacional incluye la asfixia de posibles rivales para que no puedan bajar los precios, la degradación de la calidad de los productos, las barreras para impedir que el sector innove y las “altísimas” tarifas que obliga a pagar a los miles de vendedores on line que utilizan su plataforma de distribución. El litigio queda ahora en manos de los tribunales, aunque es conocida la tendencia en Estados Unidos a resolver este tipo de disputas por la vía del acuerdo. Algo similar ha sucedido con Amazon en Europa. Sin ir más lejos, en diciembre del año pasado la UE y la gran empresa de distribución ponían fin a su disputa por tres casos de monopolio. Eso sí, medió la amenaza de imponer una multa equivalente al 10% de su facturación mundial. Sustancialmente se concluía que Amazon utilizaba su tamaño, poder y los datos digitales que controlaba para impulsar sus propios productos y obtener una ventaja desleal sobre competidoras que canalizaban sus ofertas a través de su plataforma. Aunque las pugnas son de ida y vuelta. También el gigante del comercio espera que el Tribunal de Estrasburgo le excluya del listado de 19 compañías a las que la Comisión Europea quiere aplicar la directiva de Servicios Digitales. Defiende que su negocio mayoritario no es publicitario ni tampoco la difusión de contenidos. Pero la UE debe estar atenta a cualquier práctica monopolística contra el libre mercado que persigue controlar los precios. En contra de lo que se suele presumir, consumidores y pequeños empresarios suelen ser los más perjudicados.