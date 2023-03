Nueva censura al ministro Grande-Marlaska

El Tribunal Supremo ha ordenado la readmisión del coronel Diego Pérez de los Cobos a la jefatura de la Comandancia de Madrid, puesto del que fue destituido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por un polémico asunto en el que estuvo implicada la ya dimitida María Gámez, ex directora general de la Benemérita. De hecho, este caso marcó para siempre el destino de Gámez al frente de la Guardia Civil hasta que dimitió la semana pasada por un conjunto de razones, y no todas ellas relacionadas con la investigación abierta a su marido en la Audiencia de Sevilla. El juez Grande-Marlaska acumula varios hitos polémicos en su gestión, tales como el asalto a la valla de Melilla o el caso Cuarteles, que no se circunscribe sólo a la gestión de los gobiernos de Pedro Sánchez, pero que también le incumben. Grande-Marlaska apartó a Pérez de los Cobos después de que éste se negase a darle la información sobre una investigación judicial abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid por la autorización de la manifestación del 8 de Marzo, previa a la explosión de los contagios de Covid-19. El ministro quiso saber qué conclusiones iba a aportar la Guardia Civil al juez, a pesar de que la actuación de la Benemérita como policía judicial no debía salir de este ámbito. Las presiones a Pérez de los Cobos quedaron en negro sobre blanco porque María Gámez lo argumentó en las razones de su cese. "Por no informar sobre el desarrollo de las investigaciones", escribió la directora en lo que supone una confesión de la violación de la independencia judicial. Aquello supuso que Gámez pasase a la sombra todo su mandato, mientras que el ministro Grande-Marlaska pudo esquivar el golpe porque la Audiencia Nacional entendió que el cese fue válido por una pérdida de confianza. El Supremo enmienda la sentencia de la Audiencia, y le da este varapalo a un ministro que agotará la legislatura, aunque muy cuestionado.