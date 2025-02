Andalucía y el valor de la estabilidad

La celebración del 28 de Febrero da lugar, cada año, a reflexiones sobre la situación de Andalucía que no por reiteradas pierden vigencia. Este año la conmemoración del referéndum que hace 45 años permitió a los andaluces, y de rebote al resto de los españoles, acceder a una autonomía política superior a la que tienen algunos regímenes federales llega en medio de un aumento de la tensión y de los enfrentamientos entre los partidos que permiten adivinar ya un final de la legislatura bronco. Siempre ha ocurrido así cuando se han acercado las contiendas electorales, por lo que tampoco hay que disparar las alarmas. Sin embargo, conviene echar la vista atrás a los últimos años para reafirmar el valor de la estabilidad política como base sobre la que se puede construir el progreso. Desde las elecciones de junio de 2022, en las que el Partido Popular obtuvo una contundente mayoría absoluta, la región ha podido permanecer al margen del enorme ruido en el que se ha desenvuelto la vida nacional. Ello ha sido posible porque desde la Presidencia del Gobierno regional se ha desarrollado una gestión sin estridencias y porque también la oposición socialista optó por presentar un perfil moderado que, sin embargo, no ahorraba críticas a Juanma Moreno. Ese clima ha permitido que Andalucía aprovechara mejor que otras comunidades autónomas los vientos favorables que soplaban para la economía española y que la región pudiera relanzar su proyección como destino atractivo de inversiones. El resultado ha sido que Andalucía ha creado empleo a buen ritmo y ha ganado, aunque sea en tasas todavía pequeñas, convergencia con España. En el Día de Andalucía conviene reclamar de todos los agentes políticos sociales y económicos un esfuerzo para que, aunque cambien las mayorías parlamentarias, el espíritu que ha empujado a Andalucía durante estos años no se pierda. Sería poner en riesgo inútilmente los pasos hacia delante que se han dado.