La autopista fluvial de la droga

Pocas horas después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, alardeara en Sevilla, con muy escaso fundamento, de que la actuación del Ministerio del Interior en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía “es objeto de estudio en Europa”, el río Guadalquivir volvía a ser escenario de unos hechos que demuestran hasta qué punto las mafias que se dedican al tráfico de drogas se han hecho fuertes en esa vía fluvial y de la escasez de efectivos y de medios con los que cuentan las Fuerzas de Seguridad del Estado para hacerles frente. El pasado martes, una lancha de los narcos que era perseguida por una embarcación de la Guardia Civil colisionó con otra que estaba refugiada cerca de Lebrija, lo que ocasionó que dos de los presuntos delincuentes que la ocupaban resultaran heridos de consideración. Llueve sobre mojado. Rara es la semana que los medios locales no publican alguna noticia relacionada con la intensificación del narcotráfico en el río y la aparente sensación de impunidad con la que actúan sus autores, que no dudan en subir sus zódiacs hasta la ribera de Sevilla capital. Un sindicato policial ha calificado el Guadalquivir como “autopista de la cocaína en Andalucía” y no le falta razón. Urge poner en marcha un plan especial que aborde este problema y que sólo puede tener dos puntales: aumento y especialización de los efectivos dedicados a luchar contra este fenómeno e incremento de los medios, de modo que los narcos no tengan embarcaciones más potentes y armamento más sofisticado que los policías y guardias civiles encargados de llevarlos ante la Justicia. Bien haría el ministro Marlaska en dedicarse a ello como una de las prioridades de su departamento y dejar para cuando toque un triunfalismo pueril que está muy lejos de basarse en la realidad de cada día. Los narcos no pueden ser los dueños del Guadalquivir.