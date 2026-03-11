Castilla y León: tercera prueba para PP y Vox

Castilla y León se convertirá el próximo domingo en el tercer escenario electoral que en el plazo de tres meses va a medir la fortaleza del bloque de derechas como opción mayoritaria de la ciudadanía. Al margen de la discusión de los problemas concretos de una comunidad que padece una grave despoblación y una enorme carencia de infraestructuras, una vez más unos comicios autonómicos se plantean como un test nacional, como ocurriera en Extremadura en diciembre y en Aragón el pasado febrero. La mayor diferencia entre esas dos elecciones y las castellanoleonesas es que el PSOE no acude en una situación tan desastrosa, pero aun así se da por seguro que sus opciones para gobernar son prácticamente nulas. También parece que el resultado más probable es que el PP obtenga una mayoría insuficiente para gobernar al margen de Vox que, según todos los sondeos, experimentaría un crecimiento importante en línea con el obtenido en las dos elecciones ya celebradas y con el que prevén las encuestas para el conjunto nacional. Castilla y León pondrá a prueba de nuevo la capacidad de PP y Vox para llegar a acuerdos de gobierno que respondan a la demanda expresada por la ciudadanía en las urnas. No parece fácil a raíz de las dificultades que se observan en Extremadura y del retraso que también se está experimentado en Aragón. La próxima parada electoral será en Andalucía, donde se da una diferencia fundamental: el PP parte de una situación de mayoría absoluta y tiene posibilidades reales de renovarla, a pesar de que Vox cuenta con tener una subida significativa. Todas estas consultas autonómicas servirán de prólogo a unas elecciones generales que deben celebrarse, si no hay adelantos, en 2027. La fortaleza del bloque de derechas, el que forman PP y Vox, y la debilidad del PSOE y sus aliados parece ser el denominador común de un giro político en toda España que está en consonancia con el que se experimenta en el conjunto de Europa.