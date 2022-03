Una coalición con Vox que descentra al PP

El PP ha aceptado formar gobierno con Vox en Castilla y León, donde el partido de Santiago Abascal contará con tres consejeros, el vicepresidente y, además, presidirá presidir las Cortes de esta comunidad. No es una representación menor para un partido que no acepta la España de las autonomías, uno de los ejes de la Constitución. Es la primera vez que el PP se apoya en Vox de este modo; hasta ahora, como había ocurrido en Andalucía y en Madrid, había sido un aliado parlamentario, un partido de investidura, pero no una de las formaciones que integran los gobiernos. Esta preferencia del PP por el partido que se sitúa a su derecha es inédita, el temor es patente entre los líderes moderados de la formación. El propio presidente del Partido Popular Europeo, Donald Tusk, lamentó desde París este "coqueteo con los radicales", y es que Vox tiene como aliados en Bruselas a formaciones que no son europeístas. Si algo tienen en común el PSOE y el PP, partidos sistémicos sobre los que deberían pivotar los grandes acuerdos en España, es su vocación europeísta, ambos han apoyado siempre, y de un modo muy claro, cada avance que Bruselas ha ido dando en favor de la unión política, social, económica y, ahora, de defensa. Ciudadanos, que es un partido nuevo, se sumó con el mismo vigor, consciente de que la Unión Europea es la que hace fuerte a España. El PSOE también debe hacerse responsable de que sean posibles los gobiernos del PP sin Vox. No vale airear los temores que pueda levantar este partido entre los votantes de izquierdas y, después, permanecer pasivo, a la espera de recibir réditos electorales posteriores. En Andalucía se viene demostrando cómo el Gobierno mantiene una alta actividad legislativa en el Parlamento porque PP, Ciudadanos y PSOE son capaces de llegar a acuerdos. Vox tiene la legitimidad del apoyo electoral, las demandas que ha conseguido en Castilla y León son más moderadas que las que exigió en Andalucía en 2018, pero los gobiernos moderados son, a la postre, los más beneficiosos para el conjunto del país.