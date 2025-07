Comedia en el Congreso

El Congreso de los Diputados va a ser hoy escenario del primer debate sobre la enrarecida y caótica situación política que vive el país como consecuencia de los casos de presunta corrupción que están bajo investigación judicial y que afectan tanto al núcleo de dirección del PSOE como al corazón del Gobierno que preside Pedro Sánchez. Es una sesión que llega tarde –Sánchez ha maniobrado para posponerla el máximo tiempo posible– y que tiene la característica fundamental de que burla los dos mecanismos previstos en la Constitución para que el Legislativo intervenga en crisis políticas de tanta gravedad como la actual: la cuestión de confianza y la moción de censura. La primera se elude porque Sánchez no está dispuesto a someter a sus socios al estrés que supondría hacerles votar su respaldo en estas circunstancias y la segunda, porque el PP de Alberto Núñez Feijóo no quiere asumir el coste que le supondría la falta de apoyos para sacarla adelante. Por estas razones, la sesión de hoy será un paripé que en la práctica no va a servir para nada. Por un lado, Sánchez la querrá convertir en una cuestión de confianza encubierta porque sus socios, a pesar de que habrá críticas muy duras, no lo dejarán caer, y, por otro, Núñez Feijóo en un sucedáneo testimonial de moción de censura. La consecuencia de todo ello es que una vez más se priva al Parlamento de ejercer la función de control político que está en su propia esencia, algo que parece una constante en lo que llevamos de legislatura. Sánchez intentará sacar la cabeza con un conjunto de medidas para aumentar los mecanismos de control administrativo ante posibles irregularidades y lo vestirá de ambicioso programa de lucha contra la corrupción. Pero no le servirá de nada. Llega muy tarde. Ha tenido siete años para controlar y limpiar su propia casa y ha dejado que, presuntamente, las personas más próximas a él cometieran todo tipo de desmanes. También en esta cuestión, su credibilidad está arruinada.