Los derrotados del caso del fiscal

El fallo adelantado ayer por el Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de secreto constituye un hecho sin precedentes en la democracia española y demuestra hasta qué punto el país padece una crisis que afecta al corazón mismo de las instituciones. Tiempo habrá, cuando se conozca el contenido íntegro de la sentencia y de los dos votos particulares que se han anunciado, de analizar los fundamentos en los que se basa una resolución de tan hondo alcance. Pero la mera formulación del fallo tiene derivadas políticas que no se pueden obviar. La decisión del Supremo constituye una derrota del Gobierno, que en este caso se ha empeñado desde el principio en saltarse el principio de división de poderes mediante la proclamación de la inocencia del fiscal. El Ejecutivo ha ignorado los distintos pasos procesales que se iban dando y lo ha mantenido en su puesto en contra de cualquier criterio lógico. Es también una derrota sin paliativos para la propia Fiscalía General, una de las instituciones de mayor relevancia en la estructura del Estado cuyo prestigio queda seriamente dañado. El nuevo fiscal que debe nombrar el Gobierno a la mayor brevedad posible tendrá ante sí una tarea muy complicada que, además, va a tener que acometer en unas condiciones extremas. También es una derrota personal para García Ortiz, que ha visto arruinada su carrera profesional por no haberse ido del puesto cuando todo empujaba a que lo hiciera. Este caso, en el que desde el primer momento los criterios políticos y partidistas han arrinconado a los jurídicos, se convierte, a partir de este fallo, en el revés más serio que sufre el Gobierno en esta legislatura. Es pertinente preguntarse si tras el fallo del Supremo y la condena del fiscal, el Gobierno puede aparentar que no pasa nada y limitarse a decir que acepta la resolución pero que no la comparte. En una democracia una desautorización tan grave exigiría la adopción de medidas inmediatas.